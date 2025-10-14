Planul lui Trump de a lovi o superputere a eșuat: Țara a câștigat 328 de miliarde, iar SUA au pierdut

Donald Trump își începea războiul comercial cu lumea pe 2 aprilie 2025, în așa-zisa ”Ziua Eliberării” Americii. Cea mai importantă țintă a președintelui american a rămas o superputere, însă planul său a eșuat. SUA au crezut că vor câștiga bătălia cu China, dar regimul lui Xi Jinping a câștigat 328 de miliarde de dolari în luna septembrie, iar Washingtonul a pierdut din cauza faptului că exporturile Beijingului spre America au scăzut cu 27%.

Exporturile chineze în străinătate au crescut cu cea mai rapidă rată din ultimele șase luni, depășind cu mult previziunile, ceea ce reprezintă un semn de reziliență care îi conferă Beijingului o poziție mai puternică în ultimul război comercial cu SUA, potrivit Bloomberg.

Exporturile Chinei au crescut cu 8,3% în septembrie față de anul precedent, ajungând la 328,6 miliarde de dolari, cea mai mare valoare lunară înregistrată până acum în 2025, potrivit datelor publicate luni de Administrația Generală a Vămilor. Aceasta a fost o creștere mai rapidă decât estimarea mediană de 6,6% dintr-un sondaj Bloomberg realizat în rândul economiștilor și arată că nu există încă o încetinire a fluxului record de mărfuri care părăsesc teritoriul Chinei.

Exporturile către SUA au coborât cu 27% — a șasea lună de scăderi de două cifre — o scădere mai mult decât compensată de creșterea puternică a vânzărilor către regiuni precum Uniunea Europeană. În total, exporturile către destinații din afara SUA au crescut cu 14,8%, cea mai rapidă creștere din martie 2023.

„Exporturile Chinei au rămas rezistente în ciuda tarifelor SUA, datorită unei piețe de export diversificate și unei competitivități puternice”, a declarat Michelle Lam, economist pentru China la Societe Generale SA. „Impactul limitat al tarifelor SUA asupra comerțului global până în prezent a încurajat probabil China să adopte o poziție mai dură în negocierile comerciale dintre SUA și China.”

Puterea cererii din piețele din afara SUA înseamnă că firmele chineze ar trebui să fie mai puțin afectate de creșterea suplimentară a tarifelor amenințată de președintele Donald Trump. Creșterea vânzărilor în străinătate stimulează, de asemenea, economia internă, care se află în deflație și încă se luptă să inverseze declinul cererii și al prețurilor imobiliare.

Exporturile Chinei spre Africa au explodat

China urmează să anunțe datele privind activitatea economică din al treilea trimestru pe 20 octombrie, majoritatea analiștilor prevăzând o încetinire față de prima jumătate a anului. Cu toate acestea, performanța puternică din primele două trimestre a pus China pe calea atingerii obiectivului oficial de creștere de aproximativ 5%.

Companiile au răspuns la creșterea tarifelor americane încercând să găsească piețe alternative sau să direcționeze indirect mărfurile către cea mai mare economie a lumii. Exporturile Chinei către Africa au crescut cu 56% luna trecută – cea mai rapidă creștere din februarie 2021 – iar exporturile către America Latină au înregistrat o revenire de 15,2% față de scăderile din iunie și august.

Exporturile către UE au crescut cu peste 14%, cea mai mare creștere din ultimii trei ani, iar cele către blocul comercial din Asia de Sud-Est, format din 10 țări, au crescut cu aproape 16%.

Vietnamul s-a numărat printre principalii parteneri comerciali care au înregistrat cele mai mari creșteri, exporturile Chinei către această țară urcând cu aproape 25%, chiar dacă creșterea economică a încetinit. Capital Economics a numit Vietnamul „cel mai important centru de redirecționare” și a afirmat că ultimele cifre sugerează că „redirecționarea rămâne o compensare cheie pentru tarifele americane”.

Importurile au crescut cu 7,4% în septembrie, mult peste previziuni, pe măsură ce China a crescut achizițiile din țări precum Japonia, Coreea de Sud, Olanda și Taiwan. Acest lucru a dus la un excedent comercial total al Chinei de 90,5 miliarde de dolari, o creștere de aproape 11% față de aceeași lună din 2024.

Și, pe măsură ce China se abține de la achiziționarea de produse americane precum soia, excedentul său comercial cu SUA s-a mărit ușor de la august la aproape 23 de miliarde de dolari în septembrie. Exporturile Chinei către UE au depășit importurile cu aproape 23 de miliarde de dolari, rezultând în cel mai mic excedent comercial cu blocul din martie.

„Mediul extern actual rămâne sumbru și complex”, a declarat Wang Jun, șeful adjunct al autorității vamale, reporterilor din Beijing. „Comerțul exterior se confruntă cu incertitudini și dificultăți crescânde. Având în vedere baza ridicată de anul trecut, trebuie să depunem eforturi susținute pentru a stabiliza dezvoltarea comerțului în al patrulea trimestru.”

