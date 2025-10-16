O țară adversă vrea să-l învingă pe Trump și joacă dur: A găsit punctul slab al Americii

China vrea să-l învingă pe Trump, în războiul comercial cu SUA FOTO: Hepta

Războiul comercial al lui președintelui american început pe 2 aprilie de ”Ziua Eliberării”, continuă și astăzi, după mai bine de 6 luni. Dar acum o țară adversă îndepărtată, aflată la peste 11.000 de kilometri de Washington, vrea să-l învingă pe Trump și joacă dur în disputa cu Statele Unite. China crede că a găsit punctul slab al Americii, călcâiul lui Ahile al SUA: fixarea președintelui Trump pe piața bursieră.

Liderul Chinei, Xi Jinping, pariază că economia SUA nu poate absorbi un conflict comercial prelungit cu a doua cea mai mare economie din lume, potrivit unor persoane apropiate procesului decizional de la Beijing, potrivit The Wall Street Journal.

China menține o linie fermă datorită convingerii sale, că un război comercial în creștere va afecta piețele, așa cum s-a întâmplat în aprilie, după ce Trump a anunțat așa-numitele sale tarife de Ziua Eliberării, determinând Beijingul să riposteze.

China se așteaptă ca perspectiva unei noi prăbușiri a pieței să-l forțeze în cele din urmă pe Trump să negocieze la un summit așteptat cu Xi la sfârșitul acestei luni, au spus sursele.

Beijingul a continuat să joace dur în această săptămână, escaladând lupta comercială luni prin sancționarea filialelor americane ale companiei de transport maritim sud-coreene Hanwha Ocean. Măsura a zdruncinat piețele americane marți, declanșând o scădere bruscă a tensiunilor pe măsură ce speranțele de relaxare a tensiunilor s-au diminuat, înainte ca indicii majori să-și revină parțial și să se stabilizeze după-amiaza.

Săptămâna trecută, Beijingul a impus restricții drastice asupra exportului de minerale din pământuri rare, care sunt vitale pentru electronicele de larg consum și industria tehnologică. Trump a amenințat apoi cu tarife suplimentare de 100% asupra Chinei începând cu 1 noiembrie.

Ambele părți au oscilat între discuții dure și dezescaladare în ultimele zile, dar retorica a luat o întorsătură mai dură marți. Ministerul Comerțului din China a acuzat SUA de „standarde duble” în ceea ce privește amenințările tarifare și a promis că China va „lupta până la capăt” în disputa comercială.

China speră ca Trump să cedeze

Pe platforma sa Truth Social, Trump a declarat că SUA ia în considerare „încheierea afacerilor” cu China privind uleiul de gătit și alte „elemente comerciale”, din cauza refuzului Chinei de a cumpăra soia americană - o decizie pe care Beijingul a numit-o represalii pentru propriile tarife impuse de Trump.

Trump folosește frecvent piața ca un barometru în timp real al administrării sale economice. El a apelat la rețelele de socializare pentru a trâmbița maxime record ale pieței, atribuind politicilor administrației sale, cum ar fi dereglementarea și reducerile de impozite. În schimb, atunci când piața a clătinat, în special ca răspuns la politicile sale comerciale agresive, el a avut tendința de a se retrage sau de a lansa perspectiva unor noi acorduri.

În timp ce Trump laudă puterea economiei americane, oficialii chinezi văd slăbiciuni care s-ar agrava în timpul unui război comercial. Având în vedere încetinirea angajărilor, contracția producției și creșterea prețurilor, mulți economiști spun că SUA nu sunt poziționate pentru a absorbi o altă luptă comercială majoră cu China.

Reacția negativă puternică a pieței de vineri la noile restricții ale Chinei privind pământurile rare și potențialele represalii ale SUA au servit ca o reamintire a vulnerabilității economice pe care Beijingul încearcă să o exploateze.

Beijinul și-a îndulcit tonul duminică, după ce Trump a reacționat furios la restricțiile privind pământurile rare, dar dezescaladarea sa părea a fi o pauză tactică. Potrivit persoanelor apropiate procesului decizional de la Beijing, strategia intransigentă a lui Xi se bazează pe convingerea că, în cele din urmă, Trump va ceda și va oferi concesii, în loc să folosească propria influență semnificativă a Washingtonului. Această încredere a fost alimentată, au spus sursele, de armistițiul comercial dintre SUA și China încheiat în luna mai.

„Tocmai convingerea Chinei că Trump va ceda – așa cum a părut să facă în cazul magneților la începutul acestui an – i-a determinat să escaladeze masiv”, a declarat Rush Doshi, cercetător la Universitatea Georgetown.

