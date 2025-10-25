Recent organizația UBS Global Wealth a publicat raportul cu privire la cele mai bogate țări din lume, iar pe primul loc în top (în funcție de avuția medie pe cap de locuitor) a fost o țară neutră, care a intrat într-un război comercial cu America. Trump se luptă cu Elveția, impunându-i tarife de 39% din vară. Cu toate astea, Elveția a ”păgubit” Statele Unite cu peste 12 miliarde de dolari, excedent înregistrat în trimestrul al 3-lea din acest an.

Dar exporturile elvețiene scad pe fondul turbulențelor producătorilor de ceasuri din SUA. O scădere bruscă a vânzărilor de ceasuri din SUA a afectat comerțul elvețian, în timp ce Cosmo Pharmaceuticals a apărut ca un punct luminos pentru investitori, potrivit Finimize.

Exporturile de ceasuri elvețiene au fost afectate în septembrie, după o scădere bruscă a cererii din SUA, afectând statisticile comerciale ale țării - chiar dacă Cosmo Pharmaceuticals a oferit investitorilor un impuls.

Excedentul comercial al Elveției a depășit 10,17 miliarde de franci (12,80 miliarde de dolari) în trimestrul trecut, dar exporturile sale emblematice au avut dificultăți. Livrările de ceasuri - adesea bijuteria coroanei comerțului elvețian - au scăzut cu 3,1% față de anul precedent, ajungând la 1,99 miliarde de franci.

Majoritatea piețelor externe au înregistrat de fapt o creștere, dar o scădere abruptă de 55,6% a exporturilor către SUA a șters aceste câștiguri, menținând exporturile globale totale de ceasuri la același nivel pentru septembrie, în ciuda unei creșteri de aproape 8% în alte părți.

Această scădere a influențat indicele pieței elvețiene, care a scăzut cu 0,1% marți, și chiar și nume industriale precum Huber+Suhner au înregistrat scăderi ale vânzărilor. Punctul luminos: Cosmo Pharmaceuticals a crescut cu aproape 6% după ce noul său tratament pentru acnee, Winlevi, a obținut aprobarea europeană.

Scăderea cererii din SUA subliniază cum nici măcar brandurile emblematice de lux nu sunt imune la cheltuielile de consum mai mici și la incertitudinea economică. Câștigurile din alte regiuni nu au fost suficiente pentru a compensa scăderea prețurilor Americii, trimițând exporturile de ceasuri elvețiene în scădere de la începutul anului.

Întrucât producătorii de ceasuri elvețiene se bazează în mare măsură pe cumpărătorii din SUA, investitorii vor urmări cu atenție semnele unei reveniri - sau ale unei slăbiciuni suplimentare - dacă trepidațiile economice globale persistă.

Un nou acord Elveția-SUA este incert

În condițiile în care exporturile tradiționale sunt sub presiune, Elveția se bazează mai mult pe inovație și parteneriate internaționale. Recomandarea Consiliului European pentru implicarea Elveției în centrele majore de știință și sănătate din UE are ca scop menținerea Elveției implicate în cercetarea de top. Iar descoperiri precum noul medicament pentru acnee al Cosmo arată că firmele elvețiene pot crea valoare mult dincolo de ceasuri, ajutând țara să rămână rezistentă în contextul schimbărilor globale.

Președinta Elveției, Karin Keller-Sutter, declară că un acord tarifar cu SUA în 2025 rămâne incert. Discuțiile continuă, deoarece exporturile elvețiene, în special utilajele, se confruntă cu presiuni din cauza tarifelor americane ridicate și a provocărilor economice din Germania.

Keller-Sutter a spus că este incert dacă Elveția poate ajunge la un acord tarifar cu SUA în acest an, pe fondul tensiunilor comerciale continue cu președintele Donald Trump, conform Reuters. „Nu este posibil să se facă o prognoză. Totul depinde de dacă președintele SUA dă undă verde sau nu”, a declarat Keller-Sutter pentru Tages-Anzeiger.

Incertitudinea vine după ce Trump a impus tarife de 39% asupra produselor elvețiene în august 2025, invocând deficitul comercial al SUA cu Elveția. Keller-Sutter s-a confruntat cu critici interne cu privire la modul în care a gestionat apelul cu Trump, care a susținut ulterior public că „nu a vrut să asculte” îngrijorările legate de deficit. De atunci, guvernul elvețian a negociat pentru a obține o înțelegere mai bună, propunând promisiuni de investiții și măsuri pentru reducerea deficitului SUA.

Deși tarifele americane afectează mai puțin de 10% din exporturile elvețiene, anumite sectoare, în special producătorii elvețieni de mașini, resimt presiunea. Provocările economice din Germania vecină au contribuit, de asemenea, la presiunea asupra producătorilor elvețieni.

Să menționăm faptul că în topul publicat în 2025 de UBS Global Wealth, Elveția este cea mai bogată țară din lume în privința avuției medii pe cap de locuitor cu 687.166 de dolari/adult, iar pe locul 2 se află Statele Unite cu 620.654 dolari/adult, urmată de Hong Kong cu 601.195 dolari/adult.

