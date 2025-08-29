Scrisoarea secretă a lui Xi Jinping către India, pe la spatele lui Trump. „Un tango între dragon și elefant”

Autor: Maria Mora
Vineri, 29 August 2025, ora 08:54
477 citiri
Scrisoarea secretă a lui Xi Jinping către India, pe la spatele lui Trump. „Un tango între dragon și elefant”
Xi Jinping și Narendra Modi FOTO mfa.gov.cn

China încearcă o apropiere de India, în contextul războiului comercial lansat de SUA după venirea la putere a lui Donald Trump. În acest context, președintele chinez Xi Jinping ar fi trimis o scrisoare omologului său de la New Delhi, marcând începutul unei apropieri neașteptate.

Mesajul său către președintele Droupadi Murmu, ajuns și la premierul Narendra Modi, exprima îngrijorarea cu privire la orice acorduri ale SUA care ar putea dăuna intereselor Chinei și numea un oficial provincial care ar coordona eforturile Beijingului, susține un oficial indian citat de Bloomberg.

„Trump este într-adevăr marele pacificator – merită tot creditul pentru stimularea apropierii incipiente dintre Delhi și Beijing”, a declarat ironic Ashley Tellis, expert la Carnegie Endowment for International Peace și fost diplomat american la New Delhi. „El a reușit acest lucru singur, tratând India ca pe un dușman”.

Tensiuni cu Washingtonul

În iunie, guvernul Modi a început să caute soluții pentru a îmbunătăți relațiile cu China, după ce negocierile comerciale cu SUA deveniseră tensionate. Declarațiile lui Trump, care sugerase că ar fi intermediat un armistițiu între India și Pakistan, au iritat puternic New Delhi. Situația s-a complicat și mai mult după ce Washingtonul a impus tarife de 50% pe exporturile indiene din cauza importurilor de petrol rusesc.

Pe acest fundal, India și China au decis în august să intensifice discuțiile privind disputele de frontieră, un conflict vechi ce datează din perioada colonială. Mai mult, Modi urmează să efectueze în acest weekend prima vizită în China din ultimii șapte ani.

Culisele diplomației

Bloomberg notează că Modi căuta încă din 2024 modalități discrete de a detensiona relațiile cu Beijingul, considerând că o apropiere ar ajuta economia indiană și ar reduce costurile militare la graniță. Deși o întâlnire Xi–Modi programată în marja BRICS 2023 a fost amânată, discuțiile au continuat.

În paralel, China a început să promoveze public ideea unei apropieri de India. Xi Jinping a descris relația drept un „tango între dragon și elefant”, formulă preluată apoi de oficiali precum vicepreședintele Han Zheng.

Consilierul pentru securitate națională al Indiei, Ajit Doval, a devenit unul dintre principalele canale de comunicare cu Beijingul, efectuând vizite în China la sfârșitul lui 2024 și în vara acestui an. În iulie, ministrul indian de Externe, Subrahmanyam Jaishankar, s-a întâlnit la Beijing cu omologul său, Wang Yi, pentru prima dată în ultimii cinci ani.

În ultimele luni, relațiile bilaterale au cunoscut o serie de relaxări: reluarea zborurilor directe, ridicarea unor restricții asupra exporturilor chineze de uree și deschiderea vizelor turistice pentru cetățenii chinezi. În paralel, mari companii indiene, inclusiv grupul Adani și Reliance Industries, au explorat posibile colaborări cu firme chineze.

Totodată, Modi și Xi urmează să se întâlnească oficial pe 1 septembrie, în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfășurat la Tianjin.

Avantajele economice ale apropierii China - India

Atât India, cât și China au nevoie una de alta. Beijingul se confruntă cu deflație și supracapacitate industrială, în timp ce India caută investiții pentru a-și atinge obiectivul de a crește producția la 25% din PIB. Dacă taxele impuse de SUA rămân în vigoare, aproape 60% din exporturile Indiei către americani ar putea dispărea, reducând PIB-ul cu aproape 1% pe termen mediu, potrivit Bloomberg Economics.

„Posibilitățile economice sunt enorme dacă cele două țări pot soluționa diferențele și pot construi încredere”, a explicat Antara Ghosal Singh, analist la Observer Research Foundation. „Trump este un bun stimulent pentru ambele țări să-și reconsidere opțiunile”.

Obstacolele rămân

Totuși, numeroase bariere persistă. Relația Chinei cu Pakistanul, legăturile Indiei cu SUA și alianța Quad, dar și problemele legate de succesiune după moartea lui Dalai Lama pot afecta procesul de normalizare.

„Relațiile dintre China și India se află pe o traiectorie incontestabil pozitivă, dar încă se află în mare parte în procesul de recuperare a pierderilor suferite”, a avertizat Jeremy Chan, analist la Eurasia Group. „Va fi mai dificil să se înregistreze progrese semnificative de aici înainte”.

#razboi comercial, #relatii china india, #Xi Jinping, #Narendra Modi, #scrisoare secreta , #China
