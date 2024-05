Noua față a conflictului dintre cele două Corei. Kim Jong-un trimite baloane cu gunoi și excremente în Coreea de Sud VIDEO

Coreea de Sud şi-a avertizat locuitorii din apropierea graniţei cu Coreea de Nord să fie în alertă după ce în presă au apărut relatări conform cărora au fost detectate peste 100 de baloane care transportau diverse obiecte, inclusiv ceea ce părea a fi gunoi şi excremente, potrivit Reuters.

Armata din Coreea de Sud a afirmat că obiecte neidentificate despre care se crede că sunt din Coreea de Nord au fost văzute în apropierea graniţei fortificate şi a cerut oamenilor să stea deoparte şi să anunţe Armata sau Poliţia.

North Korea sent more than 150 balloons with garbage to South Korea - Yonhap

Inside the bags tied to the balloons were plastic bottles, batteries, shoe parts and even manure.

North Korea has previously said it intends to scatter "mountains of waste paper and dirt" in border… pic.twitter.com/X3HqAXn2xb