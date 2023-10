Secretarul de stat pentru afaceri globale şi strategii diplomatice în Ministerul Afacerilor Externe (MAE) Traian Hristea a avut luni, 30 octombrie, o întâlnire cu Ella Haimi, soţia românului care este ostatic în Fâşia Gaza.

El i-a transmis acesteia că România va continua eforturile diplomatice pentru eliberarea rapidă, sigură şi necondiţionată a ostaticilor.

”Mi-am exprimat astăzi întreaga empatie pentru familia lui Tal Haimi, cetăţeanul cu dublu cetăţenie, israeliano-română, răpit de organizaţia teroristă Hamas. România va continua eforturile diplomatice pentru eliberarea rapidă, sigură şi necondiţionată a ostaticilor”, a scris Traian Hristea, pe reţeaua X.

