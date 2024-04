Atac masiv al Hezbollah cu rachete Katiuşa în nordul Israelului. Scutul de apărare Iron Dome a fost copleșit VIDEO

Ca răspuns la atacurile din sudul Libanului, gruparea şiită libaneză Hezbollah, susţinută de Iran, a lansat "zeci de rachete" asupra unor poziţii israeliene. Anunțul a fost făcut vineri, 12 aprilie, chiar de șefii grupării șiite, relatează AFP.

Luptătorii Hezbollah au atacat "poziţii de artilerie inamice (...) cu zeci de rachete de tip Katiuşa", a indicat gruparea într-un comunicat, adăugând că este vorba "de un răspuns la atacurile inamicului împotriva (...) satelor din sud şi a caselor civile".

🚨🇮🇱🇱🇧 The ISRAELI IRON DOME is being OVERWHELMED by a SECOND HEZBOLLAH MISSILE ATTACK! pic.twitter.com/7EQE0xHaik