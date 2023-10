Israelul, acuzat că a folosit muniții cu fosfor alb în Fâșia Gaza și Liban. Organizațiile pentru drepturile omului cer o anchetă pentru crime de război VIDEO

Organizaţia Amnesty International a denunţat marţi, 31 octombrie, că Israelul a folosit proiectile cu fosfor alb în bombardamentele pe care le-a efectuat în sudul Libanului în ultimele săptămâni.

Organizaţia de apărare a drepturilor omului semnalează într-un comunicat că experţii săi au analizat imagini video şi fotografii ale atacului, au intervievat martori şi membri ai personalului sanitar care au acordat primul ajutor răniţilor şi au constatat folosirea acestui tip de muniţii într-un bombardament din 16 octombrie împotriva populaţiei libaneze.

”Armata israeliană a lansat proiectile de artilerie care conţin fosfor alb, o armă incendiară, în operaţiuni la frontiera sudică a Libanului, între 10 şi 16 octombrie (...) Un atac asupra oraşului Dhayra pe 16 octombrie trebuie investigat drept crimă de război, întrucât a fost un atac nediscriminatoriu care a rănit cel puţin nouă civili şi a afectat obiective civile, prin urmare a fost ilegal”.

