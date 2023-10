Un atac al Forţelor de Apărare ale Israelului (IDF) a provocat marți, 31 octombrie, o explozie masivă în tabăra de refugiaţi Jabalia din nordul Fâşiei Gaza, provocând numeroase victime, au declarat oficiali din ambele părţi, relatează CNN.

Autorităţile controlate de Hamas au acuzat Forţele de Apărare ale Israelului pentru explozie.

Purtătorul de cuvânt al IDF, locotenent-colonelul Richard Hecht, a declarat că armata israeliană viza ”un comandant foarte important al Hamas din acea zonă”.

Ministerul de Interne din Gaza a raportat că ”20 de case au fost complet distruse în bombardamentul israelian care a vizat un cartier rezidenţial” din tabăra Jabalia.

IDF says ground forces took control of a Hamas "military stronghold" in western Jabaliya in the Gaza Strip today. During fighting in the compound, which is used by the Jabaliya Battalion, forces killed several terrorists and the Air Force struck sites and other operatives. Some… pic.twitter.com/pZ40DuvOHO