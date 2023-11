Israelul a confirmat că a bombardat, a doua zi consecutiv, cea mai mare tabără de refugiați din Gaza: ”A fost lovit un complex de comandă al Hamas” VIDEO

Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au confirmat că explozia de miercuri, 1 noiembrie, din cartierul Falluja al taberei de refugiaţi Jabalia a avut loc în urma unei lovituri aeriene, relatează CNN.

”Mai devreme astăzi, pe baza unor informaţii exacte, avioanele de luptă ale IDF au lovit un complex de comandă şi control al Hamas în Jabalia. Putem confirma că teroriştii Hamas au fost eliminaţi în urma atacului”, spune armata israeliană într-un comunicat.

”Hamas îşi construieşte în mod deliberat infrastructura teroristă sub, în jurul şi în interiorul clădirilor civile, punând în mod intenţionat în pericol civilii din Gaza”, acuză din nou IDF, care reaminteşte că a îndemnat locuitorii din acest cartier din Gaza să plece, ca parte a eforturilor sale de a atenua daunele aduse civililor.

”IDF continuă să facă apel la toţi locuitorii din nordul Gaza şi din oraşul Gaza să se evacueze spre sud, într-o zonă mai sigură”, menţionează armata israeliană.

