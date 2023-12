Israelul susține că obiectivele atacurilor în nordul Fâșiei Gaza sunt ”aproape atinse”

Obiectivele armatei israeliene în nordul Fâşiei Gaza sunt ”aproape atinse”, a anunțat luni, 4 decembrie, la postul militar israelian de radio, comandantul Corpului blindat mecanizat, generalul de brigadă Hisham Ibrahim, relatează CNN.

”Obiectivul războiului în nordul Fâşiei Gaza este aproape atins”, a subliniat generalul Hisham Ibrahim.

Declarațiile acestuia vin după ce ministrul israelian al Apărării, Yoav Gallant, a anunţat acest lucru luni, într-o vizită la bariera de securitate dintre Israel şi Fâşia Gaza.

”Această acţiune care se desfăşoară acum în nordul Fâşiei Gaza va antrena în curând distrugerea întregii zone a oraşului Gaza şi a nordului Fâşiei Gaza”, a anunţat ministrul.

