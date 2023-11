Jihadul islamic palestinian a publicat o înregistrare cu ostatici israelieni și spune că i-ar putea elibera: ”Terorism psihologic” VIDEO

Mişcarea palestiniană Jihadul Islamic a publicat joi,9 noiembrie, o înregistrare video în care apar doi ostatici israelieni - o femeie septuagenară şi un adolescent - despre care spune că-i ţine în Fâşia Gaza şi că îi va elibera ”dacă se îndeplinesc condiţiile de securitate”, relatează AFP.

În înregistrarea video, cei doi ostatici îşi exprimă dorinţa de a fi eliberaţi rapid, pentru a se întoarce la rudele lor şi critică gestionarea crizei ostaticilor de către premierul isralian Benjamin Netanyahu.

Un purtător de cuvânt al aripii militare a Jihadului Islamic, al cărui nume de război este Abu Hamza, a anunţat că gruparea este pregătită să o elibereze pe septuagenară ”din motive umanitare şi sanitare”

”Nu-i mai putem oferi îngrijirile de care are nevoie, din cauza lipsei carburantului şi electricităţii şi a mijloacelor de bază de supravieţuire”, declară el.

În ceea ce-l priveşte pe adolescent, Jihadul Islamic este dispus să-l elibereze ”din motrive umanitare şi din cauza vârstei sale, chiar dacă închisorile ocupantului sunt pline de copii”, declară Abu Hamza.

#Breaking: Islamic Jihad group (PIJ) making Israeli #hostages Katsir and Yogil give a rehearsed speech. I don't know what they are saying. #Israel #Hamas #Gaza #FreePalestine #GazaWar pic.twitter.com/mkkS7EQjPY