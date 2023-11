Aproximativ 70% dintre locuitorii Fâşiei Gaza, adică în jur de 1,5 milioane de persoane, s-au strămutat de la începutul războiului cu Israel, a indicat marţi, 7 noiembrie, agenţia ONU pentru refugiaţii palestinieni, UNRWA, transmite dpa.

Zeci de adăposturi de urgenţă au primit în total zeci de mii de oameni, uneori de patru ori peste capacitatea lor.

În unele adăposturi, condiţiile se deteriorează rapid. Într-unul din ele, pentru o persoană sunt disponibili mai puţin de 2 metri pătraţi, arată agenţia ONU.

Cel puţin 600 de oameni sunt nevoiţi să împartă o singură toaletă într-unul din aceste adăposturi, şi au fost semnalate mii de cazuri de maladii infecţioase, diaree şi varicelă, indică UNRWA.

