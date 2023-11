Marturia cutremurătoare a unui terorist Hamas capturat de israelieni: ”Dacă tatăl meu mă vede, mă va ucide” VIDEO

Autoritățile israeliene au făcut publică o înregistrare video cu unul dintre teroriștii Hamas care a participat la atacul sângeros din 7 octombrie și a fost capturat.

”Misiunea a fost pur și simplu să ucidem. Nu trebuia să răpim. Doar să ucidem. Ni s-a spus să ucidem fiecare persoană pe care o vedem și să ne întoarcem”, a declarat Omar Abu Rusha, în timp ce era interogat de anchetatori.

Întrebat dacă i s-a spus să facă vreo distincție între bărbați, femei și copii în timpul atacului, el a răspuns că nu.

Abu Rusha a fost apoi întrebat care a fost scopul atacului și de ce a fost instruit să ucidă fără discriminare.

”Ne-au spus că toți coloniștii erau soldați... Ucideți pe fiecare dintre ei pe care îi vedeți”, a adăugat el, potrivit Știrile PROTV.

Teroristul, care s-a aflat printre cei care au jefuit kibuțul Kfar Aza, a povestit că se afla într-un jeep și că ghidul lor a deschis gardul de la graniță folosind un dispozitiv exploziv.

După ce au trecut granița, au dat foc caselor. ”Cineva a ieșit spre grădina din spate cu un furtun de apă. Membrii echipei noastre l-au văzut, l-au împușcat și l-au ucis. Acesta a fost primul lucru care s-a întâmplat”, a mai spus Abu Rusha. El a adăugat că într-o altă casă se afla o femeie, care a fost împușcată.

În timp ce se aflau în a cincea casă, spre ei au venit trei coloniști, urmând un schimb de focuri. Abu Rusha a ucis o persoană, iar camarazii săi au aruncat cu grenade.

Apoi, au ieșit în grădini și s-au ascuns în copaci aproape două ore. În cele din urmă, au intrat într-o altă casă prin fereastră.

”Am verificat casa și am auzit sunete de copii mici în camera de siguranță. Am tras în camera de siguranță”, a mai mărturisit el, precizând că au făcut acest lucru până când nu s-a mai auzit niciun zgomot.

La scurt timp după masacre au ajuns forțele de securitate israeliene. În urma unui schimb de focuri, teroriștii Hamas s-au predat.

