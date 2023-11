Mircea Geoană, despre efectele directe şi indirecte ale războiului dintre Israel și Hamas: ”Sperăm să nu escaladeze”

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat vineri, 3 noiembrie, la Brașov, că NATO are un dialog diplomatic şi politic susţinut cu toate ţările din zona Orientului Mijlociu şi este extrem de ”vigilentă” la efectele directe şi indirecte ale conflictului din Israel.

În context, el a menţionat o întâlnire a regelui Abdullah al II-lea al Iordaniei cu oficialii Alianţei Nord-Atlantice, care ar urma să aibă loc săptămâna viitoare.

”NATO are două ameninţări directe - Rusia pe de o parte şi terorismul pe de alta. De aceea suntem foarte vigilenţi la efectele directe şi indirecte ale acestei situaţii. Sperăm să nu escaladeze. Israelul are tot dreptul să-şi apere teritoriul şi populaţia. În acelaşi timp, trebuie să o facem proporţional şi cu grija de a nu produce direct sau indirect escaladare. NATO are foarte mulţi parteneri în zonă - cam toate ţările din zonă sunt partenerii noştri - de aceea şi eu şi secretarul general şi colegii mei avem un dialog diplomatic şi politic foarte susţinut cu toate ţările din zonă. Săptămâna viitoare vom avea la sediul NATO vizita regelui Iordaniei, un partener absolut vital pentru noi în acea regiune. Suntem în contact cu toţi partenerii noştri, suntem foarte vigilenţi (...) fie că este vorba de Ucraina şi războiul Rusiei, zona nordică - unde lucrurile sunt interesante - şi mai ales aici, în sud, unde sperăm ca lucrurile să se calmeze şi să reintre într-un făgaş al dialogului şi al unor soluţii diplomatice, este singura cale pentru a obţine stabilitate”, a afirmat Mircea Geoană.

Secretarul general adjunct al NATO s-a aflat vineri la Braşov la Comandamentul Brigăzii 2 ”Sarmizegetusa”, cu ocazia aniversării Zilei Vânătorilor de Munte de către Armata Română.

”Sunt un corp de elită, care au contribuit la făurirea României mari, au luptat pe toate fronturile, în Est şi în Vest, şi, de când România este în NATO, în toate operaţiunile pe care Alianţa le conduce. Chiar în aceste momente, colegi din această unitate sunt în Kosovo, sunt în Bosnia şi mă bucur să aflăm că, la Consiliul de Securitate al ONU, misiunea Uniunii Europene din Bosnia a fost prelungită şi am venit să-i sigur pe militarii noştri că au tot respectul şi sprijinul nostru”, a precizat secretarul general adjunct al NATO.

Totodată, programul deplasării la Braşov cuprinde şi o vizită la Academia Forţelor Aeriene (AFA) ”Henri Coandă”, o întâlnire cu reprezentanţii mediului de afaceri braşovean şi susţinerea unui discurs în cadrul Rethink Summit de la Poiana Braşov.

”Braşovul este un oraş şi o parte a ţării extrem de importantă din punct de vedere economic, strategic. Mă bucur să pot să vizitez şi AFA - este o altă unitate de elită, de educaţie de top, la nivelul ţării şi la nivelul NATO şi, de asemenea, este foarte important să discutăm şi cu mediul economic pentru că tot ce se întâmplă în jurul nostru afectează şi economia. Braşovul este o superputere industrială a ţării şi cred că şi în industria de apărare pot fi făcute lucruri şi mai interesante. Bineînţeles (...voi avea - n.r.) şi o întâlnire cu Rethink pentru că e bine să vezi tinerii ţării şi cum îşi imaginează ei viitorul pentru ţara noastră”, a mai precizat Mircea Geoană.

