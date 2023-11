Mister privind eliberarea ostaticilor ținuți captivi de Hamas. Două femei, lăsate în libertate înaintea schimbului anunțat oficial FOTO

Două ostatice israeliene au fost deja eliberate joi, 30 noiembrie, dar de ce s-a întâmplat asta separat şi înainte să fie eliberaţi şi ceilalţi ostatici prevăzuţi pentru schimbul cu deţinuţii palestinieni rămâne neclar, relatează BBC.

Imagini difuzate de televiziunea israeliană au arătat cum Mia Schem, în vârstă de 21 de ani, şi Amit Soussana, în vârstă de 40 de ani, au fost predate reprezentanţilor Comitetului Internaţional al Crucii Roşii. Ambele femei au ajuns în Israel. Dar nu se ştie de ce aceste ostatice, ambele cu dublă cetăţenie, au fost eliberate înaintea altor 6-8 ostatici a căror eliberare era, de asemenea, aşteptată joi.

Ele au fost eliberate în Piaţa Palestinei, în centrul oraşului Gaza, nu departe de zonele aflate deja sub control militar israelian. O mare mulţime de civili a fost prezentă pentru a asista la predare.

