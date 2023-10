Armata israeliană şi-a extins operațiunea terestră în Fâşia Gaza. Un soldat ținut ostatic de Hamas, eliberat în timpul ofensivei FOTO

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni, 30 octombrie, că armata israeliană progresează metodic în Fâşia Gaza, în a 24-a zi a războiului dintre Israel şi gruparea islamistă Hamas, transmit agenţiile AFP şi EFE.

”Tsahal (armata israeliană) şi-a extins intrarea terestră în Fâşia Gaza, o face în etape măsurate şi foarte puternice, progresând metodic etapă cu etapă”, a spus Netanyahu la începutul unei şedinţe de guvern.

”Această campanie va dura, vor exista obstacole, vor fi dificultăţi, vor fi pierderi, vor fi şi surprize, dar în final vă promit un lucru: Hamas va primi o lovitură foarte puternică. Hamas va fi înfrânt şi Gaza va fi diferită”, a adăugat premierul israelian.

După o campanie de bombardamente aeriene intense ce au urmat atacului surpriză al Hamas asupra sudului Israelului pe 7 octombrie, armata israeliană a lansat şi operaţiunile terestre, în cadrul cărora a avansat luni mai adânc în interiorul Fâşiei Gaza.

Brigăzile al-Qassam, braţul armat al Hamas, au anunţat luni că au lansat rachete anti-tanc asupra unităţilor israeliene în districtul Zeitoun, situat în partea de sud-est a oraşului Gaza, informaţie ce nu poate fi verificată independent.

Lupte au fost de asemenea raportate şi în partea de nord-vest a micii enclave palestiniene, ce are o lungime de numai 40 de kilometri şi o lăţime între 6 şi 12 kilometri.

Potrivit premierului Netanyahu, ofensiva terestră a armatei israeliene în interiorul Fâşiei Gaza reprezintă ”a treia fază” a conflictului cu Hamas şi ea urmăreşte, pe lângă ”distrugerea capacităţilor militare şi guvernamentale” ale acestei grupări, eliberarea celor 239 de ostatici capturaţi de aceasta din Israel în atacul din 7 octombrie, care a provocat peste 1.400 de morţi şi peste 5.000 de răniţi.

Netanyahu a cerut din nou populaţiei din Fâşia Gaza să plece către localităţile din partea de sud a enclavei, despre care a spus că sunt o ”zonă sigură” către care Israelul intenţionează să direcţioneze ajutoarele umanitare.

Potrivit ultimului bilanţ a Ministerului Sănătăţii din Gaza, bombardamentele israeliene au provocat peste 8.300 de morţi şi mai mult de 21.000 de răniţi.

O femeie soldat aflată printre ostatici, eliberată în timpul ofensivei

Armata israeliană a anunţat luni că a eliberat o femeie soldat ţinută ostatică de mişcarea islamistă Hamas în Fâşia Gaza.

În noaptea de duminică spre luni ”soldatul Ori Megidish a fost eliberat, în cadrul unei operaţiuni terestre, după ce a fost răpită de organizaţia teroristă Hamas pe 7 octombrie”, au anunţat serviciile de securitate internă şi armata israeliană într-un comunicat comun.

Armata a mai comunicat că femeia soldat a fost supusă între timp unor controale medicale şi că ”se simte bine”. Potrivit sursei citate, care nu a precizat circumstanţele eliberării ei, ea s-a întâlnit deja cu familia.

❗️ The #IDF, in a ground operation in the Gaza Strip, released #Israeli army soldier Ori Magidish, who was taken captive by #Hamas terrorists on October 7.

📸: IDF Corporal Ori Magidish and her family. pic.twitter.com/BTFmTutXh4