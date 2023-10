Zeci de șoareci, aruncați într-un restaurant McDonald's plin de clienți. Protest terifiant al unui activist pro-Palestina VIDEO

Un activist pro-Palestina a ales să protesteze într-un mod terifiant, golind într-un McDonald's o cutie plină de șoareci.

În videoclipul postat pe rețelele de socializare se vede cum bărbatul, care purta un steag palestinian în jurul capului, a deschis portbagajul mașinii sale, a luat cutia cu rozătoare și a intrat în lanțul de fast-food, vărsându-le pe jos. Rozătoarele erau vopsite cu spray în culorile steagului palestinian. Îngroziți, clienții au început să fugă.

Incidentul a avut loc în complexul de agrement Star City din Birmingham, Marea Britanie, potrivit Daily Mail.

În timp ce se întorcea la mașină, activistul a înjurat de mai multe ori Israelul.

A Muslim anti-Israel protester in Birmingham, England spray painted dozens of mice the colors of the Palestine flag. He then released them at a McDonalds at the Star City location. pic.twitter.com/LMDKLfvLSq