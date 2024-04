Președintele turc Tayyip Erdogan a discutat cu liderul Hamas, Ismail Haniyeh, sâmbătă, 20 aprilie, la Istanbul, despre eforturile de a furniza ajutor umanitar Gaza și de a se ajunge la o pace echitabilă și durabilă în regiune, scrie Reuters.

A fost prima întâlnire dintre Erdogan și o delegație Hamas condusă de Haniyeh de când Israelul și-a început ofensiva militară în Fâșia Gaza. Vizita lui Haniyeh în Turcia a avut loc la trei zile după ce s-a întâlnit la Doha cu ministrul turc de externe Hakan Fidan.

"Au fost discutate probleme legate de atacurile Israelului asupra pământurilor Palestinei, în special Gaza, eforturile pentru livrarea adecvată și neîntreruptă a ajutorului umanitar în Gaza și un proces de pace echitabil și durabil în regiune", a spus președinția turcă într-un comunicat.

Vizita a avut loc pe fondul escaladării tensiunilor regionale în urma atacului raportat de Israel asupra Iranului în această săptămână.

„Erdogan a subliniat că Israelul nu ar trebui să beneficieze de pe urma evoluțiilor (între Iran și Israel) și că este important să se facă eforturi care să atragă din nou atenția asupra Gaza”, se adaugă declarația.

Turcia, care este membru NATO, a denunţat ofensiva Israelului în Gaza după atacul Hamas din 7 octombrie şi a cerut o încetare imediată a focului.

Erdogan a numit Hamas o "mișcare de eliberare", în timp ce a criticat Occidentul pentru ceea ce el numește sprijinul său necondiționat pentru Israel. Ankara a impus, de asemenea, restricții comerciale Israelului.

În întâlnirea de sâmbătă, 20 aprilie, Erdogan i-a spus lui Haniyeh că Turcia își continuă eforturile diplomatice pentru o încetare permanentă a focului, precum și pentru înființarea unui stat independent al Palestinei.

BREAKING: MORE IMAGES OF TURKISH PRESIDENT ERDOGAN MEETING WITH HAMAS LEADERSHIP IN ISTANBUL pic.twitter.com/MrMgYhEcR2