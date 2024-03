Un expert al Națiunilor Unite a susține că Israelul distruge sistemul alimentar din Fâșia Gaza ca parte a unei „campanii de privare” prin ofensiva sa împotriva Hamas în enclava palestiniană.

Luând cuvântul în fața Consiliului pentru Drepturile Omului, raportorul special al ONU pentru dreptul la hrană a declarat că „imaginile foametei din Gaza sunt de nesuportat, iar voi nu faceți nimic”, transmite agenția Reuters.

Michael Fakhri a susținut că Israelul „distruge sistemul alimentar” din enclava palestiniană, care se află sub asediul armatei israeliene de cinci luni.

Organizațiile umanitare avertizează că se conturează foametea pentru cei 2,3 milioane de locuitori din Gaza, majoritatea dintre ei fiind strămutați din cauza luptelor, în timp ce bombardamentele israeliene au devastat enclava și infrastructura acesteia.

