Scandal în Congresul SUA. Ședința în care se discuta despre ajutorul pentru Israel, întreruptă de protestatari: ”Lăsaţi Gaza să trăiască” VIDEO

Doi dintre principalii colaboratori ai preşedintelui Joe Biden au cerut senatorilor americani marți, 31 octombrie, să acorde miliarde de dolari în plus Israelului, în cadrul unei audieri în Congres, care a fost întreruptă în repetate rânduri de protestatari care au denunţat oficialii americani pentru susţinerea a ceea ce au numit ”genocidul” împotriva palestinienilor din Gaza, relatează Reuters şi CNN.

Secretarul de stat, Antony Blinken, şi secretarul Apărării, Lloyd Austin, au fost audiaţi marţi de Comisia pentru finanţe a Senatului în legătură cu cererea preşedintelui Joe Biden de 106 miliarde de dolari pentru a finanţa planuri ambiţioase pentru Ucraina, Israel şi securitatea frontierelor americane. Argumentând că sprijinirea partenerilor americani este vitală pentru securitatea naţională, Biden a solicitat 61,4 miliarde de dolari pentru Ucraina, aproximativ jumătate din această sumă urmând să fie cheltuită în Statele Unite pentru a reface stocurile de arme epuizate de sprijinul acordat anterior Kievului. De asemenea, Biden a cerut 14,3 miliarde de dolari pentru Israel, 9 miliarde de dolari pentru ajutor umanitar - inclusiv pentru Israel şi Gaza -, 13,6 miliarde de dolari pentru securitatea frontierelor americane, iar 4 miliarde de dolari pentru asistenţă militară şi finanţare guvernamentală pentru a contracara eforturile regionale ale Chinei în Asia.

Când a început audierea, un şir de protestatari anti-război şi-au ridicat în sus mâinile vopsite de roşu. La câteva minute după ce a luat cuvântul, Antony Blinken a fost întrerupt de un bărbat care striga ”Încetaţi focul acum” şi ”Salvaţi copiii din Gaza”. Ulterior, alţi patru protestatari solitari şi un alt grup de protestatari l-au întrerupt pe Blinken, strigând: ”Din Palestina până în Mexic, toate zidurile trebuie să dispară!” şi ”Lăsaţi Gaza să trăiască!”.

Ulterior, poliţia Capitoliului i-a scos din sală pe cei care făceau scandal, după ce protestatarii au întrerupt audierile în mod repetat şi au strigat sloganuri precum ”Încetaţi focul acum!”. ”Protejaţi copiii din Gaza!” şi ”Nu mai finanţaţi genocidul”.

