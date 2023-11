Momentul când forțele israeliene distrug un tunel al Hamas din Gaza: ”Au descoperit puțuri și au plasat explozibili” VIDEO

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au făcut public vineri, 3 octombrie, un videoclip cu momentul când militarii au distrus un tunel ale teroriștilor Hamas.

Potrivit sursei citate, în timpul ofensivei terestre din Fâșia Gaza, au fost descoperite mai multe intrări într-un tunel în nordul enclavei palestinene, relatează Times of Israel.

La misiune au participat trupele din unitatea de elită Yahalom, membri ai Batalionului 7107 al Corpului de Inginerie de Luptă și forțele de infanterie ale brigăzilor Nahal și Negev.

”Trupele au descoperit puțuri, au plasat explozibili și au distrus tunelurile”, a transmis armata israeliană în mesajul care însoțește videoclipul.

IDF forces of the elite Yahalom combat engineering unit have been working to demolish Hamas tunnels discovered during ground operations in the Gaza Strip. The military publishes videos showing tunnels being found and destroyed. pic.twitter.com/I7i41NW2rZ