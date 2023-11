Armata israeliană a distrus 130 de tuneluri ale teroriștilor Hamas: ”Gaza este cea mai mare bază construită vreodată” VIDEO

Forţele de apărare israeliene (IDF) au distrus în total 130 de tuneluri şi amplasamente pentru lansarea rachetelor antitanc aparţinând grupării islamiste Hamas de la începutul războiului acum o lună, potrivit DPA şi EFE, care citează un comunicat al IDF.

”Ca parte a activităţilor terestre în Fâşia Gaza, soldaţii IDF lucrează în prezent pentru a descoperi şi distruge tunelurile Hamas. De la începutul luptelor, 130 de puţuri de tunel au fost distruse”, a declarat un purtător de cuvânt al armatei israeliene în comunicat.

The Israel Defense Forces says it located and destroyed a Hamas tunnel adjacent to a UNRWA school in the northern Gaza Strip.

Hamas, care a construit o reţea extinsă de tuneluri în subsolul Fâşiei Gaza, a intrat în război cu Israelul la 7 octombrie, după un atac masiv incluzând tiruri de rachete şi infiltrarea a aproximativ 3.000 de combatanţi care au masacrat peste 1.400 de persoane şi au răpit alte 240 în comunităţile din sudul Israelului, la graniţă cu Fâşia Gaza.

Armata israeliană a difuzat miercuri înregistrări video care arată echipamente grele ce sapă la intrările în tuneluri şi ridică o placă de beton.

In the underground tunnels, the Israeli military found water supplies and oxygen equipment. This indicates that Hamas is preparing for a long stay in the…