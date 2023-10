Cinci persoane au fost rănite când o rachetă a căzut în cursul nopţii de joi spre vineri în Taba, un oraş egiptean la graniţa cu Israelul, aflat în război din 7 octombrie cu gruparea palestiniană Hamas în Fâşia Gaza, relatează AFP.

Racheta a lovit o unitate medicală din Taba, rănind cel puţin şase persoane, a informat Al Qahera TV. Un martor din Taba a confirmat că a auzit o explozie şi a văzut fum ridicându-se, dar Reuters nu a putut identifica imediat sursa exploziei.

"În cadrul escaladării actuale din Gaza, o rachetă s-a prăbuşit în Taba, rănind cinci persoane şi distrugând o clădire rezidenţială", a relatat televiziunea AlQahera News, apropiată de serviciile de informaţii egiptene.

A Missile has reportedly Struck the Costal Egyptian Town of Taba tonight resulting in Significant Damage to a Building and Car as well as at least 5 Injuries; the Town is over 100 Miles from the Gaza Strip and the West Bank so where the Missile came from or who launched it is… pic.twitter.com/R9Ko1E0ksT