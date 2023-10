Încă un lider Hamas a fost eliminat. Imagini cu momentul atacurilor, făcute publice de Israel VIDEO

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au ajunțat joi, 26 octombrie, că l-au ucis pe Hassan al-Abdullah, șeful diviziei de rachete Hamas din nordul orașului Khan Younis, aflat în sudul Fâșiei Gaza.

Potrivit sursei citate, acesta a murit în urma unui atac aerian, relatează Times of Israel.

Atacul a fost efectuat în urma informațiilor despre locația lui al-Abdullah colectate de agenția de securitate Shin Bet și de Direcția de Informații Militare, precizează IDF.

Armata israeliană a mai transmis că avioanele de luptă au lovit și ucis joi alți membri Hamas și că au distrus mai multe situri din Fâșia Gaza care aparțineau grupării teroriste.

IDF a publicat și o înregistrare video cu câteva dintre atacurile aeriene recente.

IDF says it has eliminated the head of Hamas's North Khan Yunis rocket array, Hassan Al-Abdullah. It adds that several more Hamas members were struck, among other sites belonging to the terror group. pic.twitter.com/s4EsfgFKXk