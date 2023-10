Trupele israeliene au intrat trei kilometri în Fâşia Gaza şi au ridicat un steag pe acoperişul unui hotel VIDEO

Trupe israeliene au înaintat aproximativ trei kilometri în Fâşia Gaza, estimează CNN, pe baza analizei unei înregistrări video publicate de presa israeliană. În această înregistrare video, realizată duminică, militari ridică un steag israelian pe acoperişul unui hotel, în Fâşia Gaza.

CNN scrie că a geolocalizat înregistrarea video într-o zonă care se află la aproximativ trei kilometri de bariera de securitate.

”Militari din al 52-lea Batalion al al Brigăzii 401 flutură steagul israelian în inima (Fâşiei) gaza, în apropiere de plajă”, declară un militar în înregistrarea video, filmată la câţiva kilometri nord de centrul oraşului Gaza.

”Nu vom ierta şi nu vom uita şi nu ne vom opri până la victorie”, spune el. Această înregistrare video este unul dintre primele indicii despre locul unde au fost forţe terestre israeliene şi ceea ce au făcut în timpul lărgirii operaţiunilor terestre în Fâşia Gaza.

For the first time since September 12, 2005, the Israeli flag flies in Gaza. We are UNBREAKABLE. 🇮🇱 pic.twitter.com/8BEjeR4oLg