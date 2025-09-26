Trump „nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania”. Noul plan al președintelui SUA pentru Gaza include retragerea trupelor și o nouă guvernare fără Hamas

Președintele american Donald Trump a luat o poziție mai dură față de Israel după întâlnirea cu premierul Benjamin Netanyahu de joi, 25 septembrie. Liderul de la Casa Albă a anunțat că „nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania” ocupată, după ce mai mulți miniștri israelieni de extrema dreaptă au cerut ocuparea unor teritorii din regiune ca represalii pentru recunoașterea statului palestinian de către tot mai multe țări în ultimele luni.

„Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania. Nu, nu voi permite acest lucru. Nu se va întâmpla”, a declarat președintele american Donald Trump, care nu luase încă o poziție publică pe această temă. El a repetat și mai ferm: „Nu permit Israelului să anexeze Cisiordania. Ajunge. Este timpul să ne oprim acum”.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, cu care Donald Trump s-a întâlnit joi, a afirmat că guvernul său va extinde colonizarea evreiască în Cisiordania ocupată, ca reacție la recunoașterea statului palestinian de către mai multe țări occidentale. Miniștrii israelieni de extremă dreaptă Itamar Ben Gvir și Bezalel Smotrich au cerut chiar anexarea Cisiordaniei.

Donald Trump a asigurat, pe de altă parte, joi, că un acord pentru Gaza este „destul de aproape”, spunând că a discutat în cursul zilei cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu. „Suntem destul de aproape de a ajunge la un acord privind Gaza și poate chiar la pace”, a declarat el jurnaliștilor în Biroul Oval.

Ads

Noile planuri ale lui Donald Trump pentru Gaza

Săptămâna aceasta, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, Donald Trump a prezentat mai multor lideri arabi și musulmani o nouă inițiativă pentru a pune capăt conflictului din teritoriul palestinian. Acest plan ar urma să răspundă atât preocupărilor israeliene, cât și celor ale țărilor din Orientul Mijlociu.

Principalele puncte prevăd un armistițiu permanent în Gaza, eliberarea ostaticilor israelieni deținuți în teritoriul palestinian, retragerea israeliană și un aflux de ajutor umanitar, a declarat pentru AFP o sursă diplomatică informată despre această reuniune.

Statele Unite propun, de asemenea, o nouă inițiativă de guvernare pentru Gaza, care exclude Hamas.

Ads

Potrivit aceleași surse, liderii arabi și musulmani au cerut președintelui american garanții împotriva anexării unor părți din Cisiordania (ocupată de Israel din 1967) sau a oricăror măsuri susceptibile de a modifica statu quo-ul juridic și istoric al locurilor sfinte din Ierusalim.

Anterior, președintele SUA a propus mutarea populației din Gaza pentru a construi o stațiune turistică de lux la Marea Mediterană.

Ads