Trump „nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania”. Noul plan al președintelui SUA pentru Gaza include retragerea trupelor și o nouă guvernare fără Hamas

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 08:02
251 citiri
Trump „nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania”. Noul plan al președintelui SUA pentru Gaza include retragerea trupelor și o nouă guvernare fără Hamas
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și președintele american Donald Trump FOTO X/@VividProwess

Președintele american Donald Trump a luat o poziție mai dură față de Israel după întâlnirea cu premierul Benjamin Netanyahu de joi, 25 septembrie. Liderul de la Casa Albă a anunțat că „nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania” ocupată, după ce mai mulți miniștri israelieni de extrema dreaptă au cerut ocuparea unor teritorii din regiune ca represalii pentru recunoașterea statului palestinian de către tot mai multe țări în ultimele luni.

„Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania. Nu, nu voi permite acest lucru. Nu se va întâmpla”, a declarat președintele american Donald Trump, care nu luase încă o poziție publică pe această temă. El a repetat și mai ferm: „Nu permit Israelului să anexeze Cisiordania. Ajunge. Este timpul să ne oprim acum”.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, cu care Donald Trump s-a întâlnit joi, a afirmat că guvernul său va extinde colonizarea evreiască în Cisiordania ocupată, ca reacție la recunoașterea statului palestinian de către mai multe țări occidentale. Miniștrii israelieni de extremă dreaptă Itamar Ben Gvir și Bezalel Smotrich au cerut chiar anexarea Cisiordaniei.

Donald Trump a asigurat, pe de altă parte, joi, că un acord pentru Gaza este „destul de aproape”, spunând că a discutat în cursul zilei cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu. „Suntem destul de aproape de a ajunge la un acord privind Gaza și poate chiar la pace”, a declarat el jurnaliștilor în Biroul Oval.

Noile planuri ale lui Donald Trump pentru Gaza

Săptămâna aceasta, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, Donald Trump a prezentat mai multor lideri arabi și musulmani o nouă inițiativă pentru a pune capăt conflictului din teritoriul palestinian. Acest plan ar urma să răspundă atât preocupărilor israeliene, cât și celor ale țărilor din Orientul Mijlociu.

Principalele puncte prevăd un armistițiu permanent în Gaza, eliberarea ostaticilor israelieni deținuți în teritoriul palestinian, retragerea israeliană și un aflux de ajutor umanitar, a declarat pentru AFP o sursă diplomatică informată despre această reuniune.

Statele Unite propun, de asemenea, o nouă inițiativă de guvernare pentru Gaza, care exclude Hamas.

Potrivit aceleași surse, liderii arabi și musulmani au cerut președintelui american garanții împotriva anexării unor părți din Cisiordania (ocupată de Israel din 1967) sau a oricăror măsuri susceptibile de a modifica statu quo-ul juridic și istoric al locurilor sfinte din Ierusalim.

Anterior, președintele SUA a propus mutarea populației din Gaza pentru a construi o stațiune turistică de lux la Marea Mediterană.

Un adversar al lui Trump, în vizorul justiției, la cererea președintelui: „Una dintre cele mai rele fiinţe umane la care această țară a fost vreodată expusă” VIDEO
Un adversar al lui Trump, în vizorul justiției, la cererea președintelui: „Una dintre cele mai rele fiinţe umane la care această țară a fost vreodată expusă” VIDEO
Fostul director al FBI James Comey a fost pus sub acuzare de un juriu federal, o escaladare extraordinară în încercările preşedintelui american Donald Trump de a-şi ancheta duşmanii politic....
Trump a inaugurat noua galerie a președinților de la Casa Albă. Este inclus și Joe Biden, dar nu cu un portret. Umilință marca Trump FOTO VIDEO
Trump a inaugurat noua galerie a președinților de la Casa Albă. Este inclus și Joe Biden, dar nu cu un portret. Umilință marca Trump FOTO VIDEO
Casa Albă are o nouă galerie a președinților, în care sunt incluși toți liderii americani de la George Washington și până la Donald Trump. Tablourile au fost expuse pe colonada din Aripa...
#razboi Gaza Israel, #Cisiordania, #Donald Trump, #SUA, #Hamas, #Benjamin Netanyahu , #Razboi Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Stefan Tarnovanu nu s-a putut abtine nici macar in Olanda: "Jalnic!"
ObservatorNews.ro
18 angajati CJAS Bacau au furat peste 1 milion de lei si i-au bagat in imobiliare. Cum au fost prinsi
DigiSport.ro
Dennis Man a primit vestea! Decizia luata de PSV, dupa ce l-a luat cu 8.500.000 de euro

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Aliatul lui Putin din UE nu e de acord cu solicitarea lui Trump privind energia rusească: „Este o problemă geografică, pur și simplu nu avem alte opțiuni.”
  2. Trump „nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania”. Noul plan al președintelui SUA pentru Gaza include retragerea trupelor și o nouă guvernare fără Hamas
  3. Președintele Nicușor Dan vrea schimbări la conducerea DNA și Parchetului General: „Sunt zone de corupție neacoperite și sunt multe procese repetitive care mănâncă din timp”
  4. Tânără cu cetățenie română, acuzată de uciderea unui bătrân cu mai multe lovituri de cuțit. Procurorii francezi spun că nu pot dovedi premeditarea
  5. Un adversar al lui Trump, în vizorul justiției, la cererea președintelui: „Una dintre cele mai rele fiinţe umane la care această țară a fost vreodată expusă” VIDEO
  6. De ce s-a „sucit” Trump în privința războiului din Ucraina. Intențiile ascunse ale liderului de la Casa Albă
  7. De ce puterea CCR nu va scădea vreodată. Aspectul pentru care o schimbare majoră ar fi imposibilă: „Cui nu-i convine zice că o revizuiește”
  8. Când se va putea circula „șnur” pe A7, pe ruta București-Bacău. Verdictul specialiștilor în infrastructură privind Autostrada Moldovei
  9. „Avem nume specifice”. Rusia se pregătește să producă drone în Transnistria, susține un politician moldovean VIDEO
  10. Europa se află în război cu Rusia. E timpul să recunoaștem și să acționăm ca atare, susține un fost ambasador SUA la NATO