13 oameni au murit în urma unui atac israelian asupra unei școli din Gaza. Reacția Forțelor de Apărare ale Israelului

Apărarea Civilă din Fâşia Gaza a declarat sâmbătă, 21 septembrie, că o lovitură israeliană asupra unei şcoli care găzduia persoane strămutate din oraşul Gaza a provocat 19 morţi, în timp ce armata israeliană a transmis că a vizat luptători ai Hamas care se ascundeau acolo, informează AFP.

Printre morţi se numără '13 copii şi şase femei', dintre care una era însărcinată, a precizat purtătorul de cuvânt al Apărării Civile, Mahmoud Bassal.

De asemenea, mai mult de 30 de persoane, printre care nouă copii, au fost rănite în bombardamentul care a vizat şcoala Al-Zaytun C din oraşul Gaza (nord), a adăugat el, subliniind că aceasta găzduia mii de persoane strămutate.

Într-un comunicat, armata israeliană a declarat că 'a efectuat o lovitură ţintită împotriva teroriştilor care operau în interiorul unui centru de comandă şi control al Hamas în oraşul Gaza', şi că ţinta se afla 'în interiorul' şcolii Al-Falah, adiacentă clădirilor şcolii Al- Zaytun.

