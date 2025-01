”Mingea e în terenul Hamas” în privința acordului pentru încetarea războiului din Gaza, anunță SUA. Ce au cerut Israelului în cadrul planului postbelic VIDEO

Secretarul de Stat american în exerciţiu, Antony Blinken, a anunțat marţi, 14 ianuarie, într-o intervenţie la Atlantic Council, la Washington, în care a fost întrerupt de protestatari care l-au catalogat drept ”Blinken sângerosul, secretarul genocidului”, că ”mingea este în terenul Hamas” în vederea încheierii unui acord de încetare a focului în Războiul din Fâşia Gaza cu Israelul, după 15 luni de conflict soldat cu zeci de mii de morţi, relatează AFP.

”Dacă Hamasul îl acceptă, acordul este pregătit să fie încheiat şi pus în aplicare”, a anunțat Blinken la câteva ore după ce Qatarul a transmis că negocierile cu privire la acest acord se află într-un ”stadiu final”.

Antony Blinken cere ca Israelul să accepte o cale către înfiinţarea unui stat palestinian - un calendar şi condiţii.

”Israelul va trebui să accepte reunificarea Fâşiei Gaza cu Cisiordania, sub conducerea unei Autorităţi Palestiniene reformate”, a declarat şeful în exerciţiu al diplomaţiei americane, după 15 luni de Război în Fâşia Gaza.

”Toţi trebuie să se angajeze pe calea formării unui stat palestinian independent, cu respectarea condiţiilor şi termenelor stabilite”, a cerut el.

“You will forever be known as Bloody Blinken, Secretary of genocide”

A protester interrupted Blinken's speech at the Atlantic Council and confronted him about his complicity in the ethnic cleansing and mass killing of Palestinians in Gaza. pic.twitter.com/uPm0I94fSt