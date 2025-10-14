Acord de pace încălcat în Gaza. Armata israeliană a deschis focul și a ucis patru palestinieni

Autor: Daniel Groza
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 12:35
369 citiri
Acord de pace încălcat în Gaza. Armata israeliană a deschis focul și a ucis patru palestinieni
Soldați israelieni FOTO: Facebook/Israel Defense Forces

Reapar tensiunile în nordul Fâșiei Gaza, la doar câteva zile după intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului. Armata israeliană a anunțat că a deschis focul asupra unor persoane suspecte care s-ar fi apropiat de soldații săi, susținând că acestea au încălcat linia de securitate stabilită prin acordul mediat de Washington.

În replică, surse palestiniene afirmă că patru civili au fost uciși de drone israeliene în timp ce își verificau locuințele, iar Hamas acuză Israelul de încălcarea armistițiului.

Agenţia de ştiri palestiniană Wafa a precizat că patru persoane au fost ucise de forţele israeliene în cartierul Shejaiya din estul Gazei.

Aceasta citează o sursă medicală care afirmă că acestea au fost ucise „când dronele israeliene au tras asupra locuitorilor care îşi inspectau casele”.

Într-o declaraţie pe Telegram, un purtător de cuvânt al Forţelor de Apărare Israeliene (IDF) afirmă că „au fost identificaţi mai mulţi suspecţi care au trecut Linia Galbenă şi s-au apropiat de forţele IDF care operează în nordul Fâşiei Gaza, ceea ce constituie o încălcare a acordului”.

Linia galbenă este locul în care trupele israeliene s-au retras în conformitate cu planul de încetare a focului al lui Trump.

„S-au făcut încercări de a respinge suspecţii. Suspecţii nu au răspuns şi au continuat să se apropie de forţe, iar acestea au tras pentru a elimina ameninţarea”, adaugă acesta.

Un purtător de cuvânt al Hamas a calificat focurile de armă drept „o încălcare a acordului de încetare a focului”.

#razboi Gaza, #armata israeliana, #focuri de arma, #palestinieni ucisi Gaza , #Razboi Gaza
