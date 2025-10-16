Acordul de pace din Gaza ar putea fi rupt. Israelul și SUA ar putea relua bombardamentele pentru că Hamas nu respectă una dintre cele mai importante cerințe

Hamas promite să returneze Israelului toate cadavrele ostaticilor decedaţi, conform acordului privind Gaza, în pofida tensiunilor tot mai mari şi a avertismentelor dure venite de la Tel Aviv şi Washington. În timp ce Israelul ameninţă cu reluarea luptelor dacă restituirea nu este completă, oficialii americani susţin că mişcarea palestiniană dă asigurări că va respecta termenii înţelegerii.

„Ei continuă să ne spună că intenţionează să respecte acordul”, a declarat unul dintre aceşti înalţi oficiali, sub anonimat, în timp ce Israelul a ameninţat că va relua luptele dacă toate cadavrele ostaticilor nu vor fi returnate de mişcarea palestiniană.

Avertisment oficial din partea Israelului

„Dacă Hamas refuză să respecte acordul, Israelul, în coordonare cu Statele Unite, va relua luptele şi va acţiona pentru înfrângerea totală a Hamas”, se arată într-un comunicat al biroului ministrului israelian al Apărării, difuzat miercuri.

„A existat multă dezamăgire şi indignare când au fost returnate doar patru cadavre, în timp ce ei (Hamas) ar fi putut pur şi simplu să spună «facem progrese» în restituirea cadavrelor”, a adăugat înaltul responsabil.

În conformitate cu acordul de încetare a focului încheiat între Hamas şi Israel pe baza planului preşedintelui american Donald Trump, Hamas trebuia să predea toţi ostaticii încă deţinuţi în Gaza, vii şi morţi, în termen de 72 de ore de la încetarea ostilităţilor, adică cel târziu la ora 09:00 GMT luni.

Mişcarea palestiniană a eliberat la timp cei 20 de ostatici în viaţă, dar până în prezent a predat doar nouă cadavre din cele 28 reţinute în Gaza: patru luni seara, trei marţi şi două miercuri.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că Hamas „sapă” pentru a găsi cadavre. „Ei sapă. Găsesc multe cadavre”, a declarat preşedintele american jurnaliştilor din Biroul Oval când a fost întrebat dacă Hamas respectă acordul.

