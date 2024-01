Răspunsul SUA după atacul sângeros asupra bazei americane din Iordania: ”Îi vom face să plătească, când şi cum vrem noi”

SUA au anunţat luni, 29 ianuarie, represalii ”foarte consistente” după un atac cu dronă în Iordania, imputat grupărilor pro-Iran şi care a ucis trei militari americani, rănind alţi peste 34, Teheranul respingând orice fel de implicare în acest atac ce intervine într-un context regional deja exploziv, relatează France Presse.

Preşedintele Joe Biden ”va răspunde, ştiţi, într-un mod foarte consistent. Dar noi nu căutăm război cu Iranul. Noi nu căutăm un conflict mai amplu în Orientul Mijlociu”, a declarat la CNN John Kirby, purtătorul de cuvânt al Consiliului Securităţii Naţionale al SUA.

”Rezistenţa islamică în Irak”, o entitate compusă din grupări armate pro-iraniene, a revendicat atacuri efectuate cu ”drone” duminică în zori împotriva a trei baze în teritoriul sirian care găzduiesc soldaţi americani, menţionând în special sectoarele Al-Tanf şi Rukban, în apropiere de frontiera cu Iordania.

The US military was unable to prevent an attack on a base in Jordan because it confused an enemy drone with its own, WSJ citing officials

