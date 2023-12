Armata Israelului le cere locuitorilor din al doilea oraș ca mărime din Fâșia Gaza să se evacueze într-o zonă pe coastă

Armata israeliană le-a cerut locuitorilor din cea mai mare parte a oraşului Khan Younis, al doilea ca mărime din Fâşia Gaza, să se evacueze în zona Al-Muwasi, un fâşie de pământ cu puţine facilităţi, pe coastă, precum şi la anumite adrese, arătate pe o hartă interactivă a Forţelor de Apărare Israeliene, scrie CNN.

Forţele de Apărare Israeliene (IDF) au afirmat: ”Solicitarea generală pentru locuitori este să se mute în zona Al-Muwasi, precum şi la adresele actualizate pe harta interactivă a IDF publicată săptămâna trecută”.

Armata a răspuns astfel la o întrebare a CNN despre locul unde ar trebui să meargă oamenii.

Anterior, IDF a emis ceea ce a numit ”un apel urgent” la civili pentru a părăsi mare parte din oraşul Khan Younis şi din împrejurimi, unde au loc lupte aprige.

Într-o postare pe reţeaua X, purtătorul de cuvânt al IDF pentru presa arabă, Avichay Adraee, le-a cerut locuitorilor ”cartierelor Al-Katiba, Al Mahatta şi din centrul oraşului din guvernoratul Khan Younis” să evacueze zona.

Adraee a specificat cinci clădiri (47, 55, 104 – 106) pe harta publicată de IDF.

”Vă cerem să plecaţi urgent de unde sunteţi şi să mergeţi spre adăposturi cunoscute, la vest de Khan Younis”, a spus el.

Nu este clar câţi oameni cunosc aceste instrucţiuni, dată fiind lipsa reţelelor de comunicare şi a internetului, în mare parte din gaza. De asemenea, nu se ştie la ce adăposturi se referă Adraee. CNN a cerut clarificări suplimentare din partea IDF.

Al-Mawasi is the humanitarian zone in Gaza, meant to keep civilians away from the battlefield.

But Hamas keeps putting Gazans in the line of fire. They fire dozens of rockets from the designated humanitarian zone, rockets that often misfire and put even more Gazans at risk. pic.twitter.com/0fsmkLIDag