Armata israeliană a ocupat clădirile guvernamentale ale Hamas din Gaza VIDEO

Armata israeliană a anunţat marţi, 14 noiembrie, că a preluat controlul asupra clădirilor guvernamentale ale mişcării islamiste palestiniene Hamas în oraşul Gaza, inclusiv asupra Parlamentului şi clădirilor guvernului şi poliţiei, informează AFP.

După atacul sângeros al Hamas din 7 octombrie, care a făcut 1.200 de morţi în Israel, majoritatea civili, potrivit autorităţilor israeliene, armata Israelului bombardează fără încetare Fâşia Gaza şi tancurile sale strâng tot mai mult cercul asupra oraşului Gaza, în special în jurul spitalelor, folosite, potrivit Israelului, drept baze logistice şi militare de către Hamas.

Armata israeliană afirmă că a preluat controlul asupra ”Parlamentului Hamas, cartierului general al guvernului, sediilor poliţiei Hamas şi asupra unei facultăţi de inginerie ce servea pentru producţia şi dezvoltarea de arme”.

Pe reţelele sociale, imagini arată soldaţi israelieni desfăşurând drapelul alb-albastru al Israelului pe o estradă din faţa Parlamentului, precum şi soldaţi pozând în faţa unui zid pe care este scris ”Sediul poliţiei militare”.

