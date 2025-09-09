Armata israeliană a emis ordinul de evacuare pentru peste un milion de locuitori din Gaza. Militarii se pregătesc să invadeze orașul

Autor: Daniel Groza
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 08:57
394 citiri
Armata israeliană a emis ordinul de evacuare pentru peste un milion de locuitori din Gaza. Militarii se pregătesc să invadeze orașul
Israelul a emis ordinul de evacuare pentru un milion de locuitori din Gaza FOTO X::@QudsNen

Armata israeliană a ordonat evacuarea locuitorilor din orașul Gaza înaintea unei noi ofensive menite să cucerească cel mai mare centru urban al enclavei palestiniene, o mișcare care amplifică tensiunile internaționale și îngrijorările privind criza umanitară din teritoriu. Operațiunea, parte a planului premierului Benjamin Netanyahu de a înfrânge Hamas, complică eforturile de mediere pentru o încetare a focului, în timp ce bilanțul războiului se ridică deja la zeci de mii de victime.

Netanyahu a declarat că Israelul nu are de ales decât să meargă până la capăt și să învingă Hamas, având în vedere că gruparea militantă palestiniană a refuzat să depună armele. Hamas a anunțat că nu se va dezarma decât dacă este creat un stat palestinian independent.

Criticii internaționali afirmă că planul Israelului, care include demilitarizarea întregii fâșii, pe măsură ce Israelul preia controlul de securitate asupra acesteia, ar putea agrava situația umanitară a populației de 2,2 milioane de locuitori, care se confruntă cu un risc critic de foamete.

Eforturi de mediere eșuate

Eforturile de mediere ale Statelor Unite, Qatarului și Egiptului nu au reușit să aducă la un numitor comun Israelul și Hamas pentru a asigura o încetare a focului și eliberarea ostaticilor pe care Hamas încă îi mai deține în Gaza.

Israelul a preluat încă de la începutul războiului controlul asupra a 75% din Gaza, după atacul brutal al Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de oameni, majoritatea civili, au fost uciși și 251 au fost luați ostatici și duși în Gaza, arată datele israeliene. Autoritățile israeliene spun că 20 dintre cei 48 de ostatici care încă se mai află în Gaza sunt în viață.

Riposta militară a Israelului s-a soldat cu uciderea a peste 62.000 de palestinieni, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, și cu strămutarea internă a aproape întregii populații, și a lăsat o mare parte a teritoriului în ruine.

O nouă țară arabă se ridică împotriva Hamas și presează gruparea să accepte acordul de pace propus de SUA, în războiul cu Israel. Trebuie să elibereze urgent toți ostaticii
O nouă țară arabă se ridică împotriva Hamas și presează gruparea să accepte acordul de pace propus de SUA, în războiul cu Israel. Trebuie să elibereze urgent toți ostaticii
Premierul Qatarului a cerut Hamas să accepte propunerea de încetare a focului prezentată de SUA, în cadrul unor negocieri la Doha. Planul, sprijinit de Washington și analizat cu atenție de...
Ultimatum de la Tel Aviv: Gaza va fi distrusă dacă Hamas nu eliberează ostaticii. „Un uragan uriaș va lovi cerul orașului”
Ultimatum de la Tel Aviv: Gaza va fi distrusă dacă Hamas nu eliberează ostaticii. „Un uragan uriaș va lovi cerul orașului”
Israel Katz, ministrul israelian al Apărării, a transmis luni, 8 septembrie, un avertisment dur către Hamas: dacă gruparea nu eliberează ostaticii și nu depune armele, orașul Gaza va fi...
#razboi Gaza, #ordin evacuare, #invazie, #Militari , #Razboi Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka, epic fail IN DIRECT: "E cea mai mare gafa din viata mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Au aparut imaginile. Ea a anuntat "divortul anului" in Romania, dar tot cu el a plecat in vacanta

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O femeie a murit după ce o mașină de poliție a intrat într-o căruță. Alte 3 persoane au fost rănite FOTO
  2. Medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți ca să arate că este „expert” în resuscitare. 12 oameni au murit
  3. UPDATE Accident cu 14 victime în Constanța în urma impactului dintre un microbuz cu și o mașină. A fost activat Plan Roșu de Intervenție FOTO
  4. O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în mall-uri și hipermarketuri timp de trei ani. Cum a ajuns instanța să ia decizia inedită
  5. Stresul ucide! Ce șanse avea să rămână în viață domnul Sorin Stanciu, președintele UZPR
  6. Armata israeliană a emis ordinul de evacuare pentru peste un milion de locuitori din Gaza. Militarii se pregătesc să invadeze orașul
  7. SUA anunță că rup un acord important cu România și alți parteneri europeni. "Un act unilateral de dezarmare"
  8. Cât de cald va fi în prima lună de toamnă. Zonele unde își fac apariția ploile
  9. Fotografie falsă cu agresorul livratorului din București și Marian Godină. "Poza asta e un fake grosolan, făcută cu AI"
  10. Flota Gretei Thunberg către Gaza ar fi fost lovită de o dronă. Reacția Tunisiei