Armata israeliană a emis ordinul de evacuare pentru peste un milion de locuitori din Gaza. Militarii se pregătesc să invadeze orașul

Israelul a emis ordinul de evacuare pentru un milion de locuitori din Gaza

Armata israeliană a ordonat evacuarea locuitorilor din orașul Gaza înaintea unei noi ofensive menite să cucerească cel mai mare centru urban al enclavei palestiniene, o mișcare care amplifică tensiunile internaționale și îngrijorările privind criza umanitară din teritoriu. Operațiunea, parte a planului premierului Benjamin Netanyahu de a înfrânge Hamas, complică eforturile de mediere pentru o încetare a focului, în timp ce bilanțul războiului se ridică deja la zeci de mii de victime.

Netanyahu a declarat că Israelul nu are de ales decât să meargă până la capăt și să învingă Hamas, având în vedere că gruparea militantă palestiniană a refuzat să depună armele. Hamas a anunțat că nu se va dezarma decât dacă este creat un stat palestinian independent.

Criticii internaționali afirmă că planul Israelului, care include demilitarizarea întregii fâșii, pe măsură ce Israelul preia controlul de securitate asupra acesteia, ar putea agrava situația umanitară a populației de 2,2 milioane de locuitori, care se confruntă cu un risc critic de foamete.

Eforturi de mediere eșuate

Eforturile de mediere ale Statelor Unite, Qatarului și Egiptului nu au reușit să aducă la un numitor comun Israelul și Hamas pentru a asigura o încetare a focului și eliberarea ostaticilor pe care Hamas încă îi mai deține în Gaza.

Israelul a preluat încă de la începutul războiului controlul asupra a 75% din Gaza, după atacul brutal al Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de oameni, majoritatea civili, au fost uciși și 251 au fost luați ostatici și duși în Gaza, arată datele israeliene. Autoritățile israeliene spun că 20 dintre cei 48 de ostatici care încă se mai află în Gaza sunt în viață.

Riposta militară a Israelului s-a soldat cu uciderea a peste 62.000 de palestinieni, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, și cu strămutarea internă a aproape întregii populații, și a lăsat o mare parte a teritoriului în ruine.

