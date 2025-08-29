Armata israeliană a recuperat rămăşiţele altor doi ostatici ţinuţi în Fâşia Gaza. Alți 20 ar mai fi în viață în mâinile Hamas

Armata israeliană a anunțat vineri, 29 august, că a adus în Israel rămășițele a doi ostatici ținuți în Fâșia Gaza, de la atacul mișcării islamiste palestiniene Hamas, la 7 octombrie 2023, în sudul Israelului, relatează AFP.

Armata israeliană anunță, într-un comunicat, că a adus ”corpul lui Ilan Weiss și rămășițele altui ostatic, a cărui identitate nu a fost dezvăluită imediat, în urma unei operațiuni militare în Fâșia Gaza.”

Ilan Weiss, un membru al unității de intervenție a kibuțului Beeri, a fost ucis la vârsta de 55 de ani, la 7 octombrie 2023, în atacul Hamasului.

Corpul bărbatului a fost luat din Fâșia Gaza.

Moartea sa a fost anunțată în mod oficial la începutul lui 2024 de către kibuț.

Soția sa, Shiri, și una dintre fiicele sale, Noga, care au fost răpite de acasă, au fost eliberate în timpul primului armistițiu, în noiembrie 2023.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a prezentat condoleanțe familiilor celor doi ostatici.

”Campania pentru aducerea tuturor ostaticilor continuă”, anunță el.

Dintre cei 251 de ostatici răpiți la 7 octombrie 2023, 47 sunt ținuți în continuare în Fâșia Gaza, dintre care se presupune că aproximativ 20 sunt în viață.

