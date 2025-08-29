Armata israeliană a recuperat rămăşiţele altor doi ostatici ţinuţi în Fâşia Gaza. Alți 20 ar mai fi în viață în mâinile Hamas

Autor: Adrian Zia
Vineri, 29 August 2025, ora 18:18
98 citiri
Armata israeliană a recuperat rămăşiţele altor doi ostatici ţinuţi în Fâşia Gaza. Alți 20 ar mai fi în viață în mâinile Hamas
Soldați israelieni Foto: Hepta

Armata israeliană a anunțat vineri, 29 august, că a adus în Israel rămășițele a doi ostatici ținuți în Fâșia Gaza, de la atacul mișcării islamiste palestiniene Hamas, la 7 octombrie 2023, în sudul Israelului, relatează AFP.

Armata israeliană anunță, într-un comunicat, că a adus ”corpul lui Ilan Weiss și rămășițele altui ostatic, a cărui identitate nu a fost dezvăluită imediat, în urma unei operațiuni militare în Fâșia Gaza.”

Ilan Weiss, un membru al unității de intervenție a kibuțului Beeri, a fost ucis la vârsta de 55 de ani, la 7 octombrie 2023, în atacul Hamasului.

Corpul bărbatului a fost luat din Fâșia Gaza.

Moartea sa a fost anunțată în mod oficial la începutul lui 2024 de către kibuț.

Soția sa, Shiri, și una dintre fiicele sale, Noga, care au fost răpite de acasă, au fost eliberate în timpul primului armistițiu, în noiembrie 2023.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a prezentat condoleanțe familiilor celor doi ostatici.

”Campania pentru aducerea tuturor ostaticilor continuă”, anunță el.

Dintre cei 251 de ostatici răpiți la 7 octombrie 2023, 47 sunt ținuți în continuare în Fâșia Gaza, dintre care se presupune că aproximativ 20 sunt în viață.

Fostul premier britanic Tony Blair, discuții cu Donald Trump privind Gaza. Relocare, stabilizare sau „riviera Orientului Mijlociu”?
Fostul premier britanic Tony Blair, discuții cu Donald Trump privind Gaza. Relocare, stabilizare sau „riviera Orientului Mijlociu”?
Fostul premier britanic Tony Blair a avut miercuri o întrevedere la Casa Albă cu președintele american Donald Trump, în cadrul unor discuții privind viitorul Fâșiei Gaza, aflată în plin...
Armata israeliană epuizată. Rezervele de soldați, tot mai fragile în fața unei ofensive prelungite în Gaza
Armata israeliană epuizată. Rezervele de soldați, tot mai fragile în fața unei ofensive prelungite în Gaza
După aproape doi ani de război neîntrerupt, Israelul se confruntă cu o criză tăcută, dar profundă: tot mai mulți rezerviști refuză să se întoarcă pe front. Pentru unii, e vorba de...
#razboi Gaza, #ostatici hamas, #ramasite ostatici recuperate , #Razboi Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenti au reactionat imediat si au spus totul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cum au numit-o sarbii pe FCSB, dupa ce au aflat ca romanii vor juca la Belgrad cu Steaua Rosie
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Top 15 meserii cu cele mai bune perspective de creștere în următorii 10 ani
  2. Armata israeliană a recuperat rămăşiţele altor doi ostatici ţinuţi în Fâşia Gaza. Alți 20 ar mai fi în viață în mâinile Hamas
  3. Mesajul Maiei Sandu la începutul campaniei electorale din Republica Moldova: „Avem datoria să ne protejăm pacea și șansa unui viitor mai bun” VIDEO
  4. Prima reacție a Giorgiei Meloni în scandalul fotografiilor trucate cu ea apărute pe un site pentru adulți. "Sunt dezgustată"
  5. Este pericol de explozie în Amara. În timpul unor lucrări de forare a fost descoperită o pungă de gaz. Sute de oameni au fost evacuați VIDEO
  6. MAE l-a convocat pe Ambasadorul Federației Ruse la București, după atacul masiv de la Kiev, unde cel puțin 18 persoane au fost ucise
  7. Furie la Kremlin. Oamenii lui Putin amenință că Rusia va mărșălui spre Paris. "Macron va lustrui cizmele unui ofițer rus"
  8. "Metoda Georgescu" în Republica Moldova. Candidatul susținut de George Simion devine brusc vizibil pe TikTok, cu peste un milion de vizualizări într-o săptămână
  9. Tragedie pe mare. Cel puțin 49 de morți și 100 de dispăruți după răsturnarea unei bărci cu migranți
  10. Macron a înfuriat Kremlinul. Președintele francez, acuzat de "insulte vulgare" și "depășirea limitelor decenței"

Ultimele emisiuni

Acum 5 ore

Update Politic,
Cătălin Drulă își pregătește candidatura la Primăria București. Dilema candidatului comun USR-PNL: „Dacă erau alegeri în două tururi nu mai erau necesare alianțe tactice”