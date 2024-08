Armata israeliană a mai salvat un ostatic deținut de Hamas. Alți 70 sunt încă în custodia organizației islamiste palestiniene

În cursul „unei operaţiuni complexe” desfăşurate în sudul Fâşiei Gaza, armata israeliană a reușit să mai salveze unul dintre ostaticii răpiți de Hamas, a anunţat marţi, 27 august, IDF.

Este vorba despre Kaid Farhan Alkadi, un beduin din sudul Israelului, care fusese luat ostatic şi dus în teritoriul palestinian, relatează AFP.

„Armata şi Shin Bet, serviciul de informaţii interne al Israelului, „l-au salvat pe ostaticul Kaid Farhan Alkadi, de 52 de ani, din Rahat”, un oraş beduin din deşertul Negev, „care a fost răpit de organizaţia teroristă Hamas şi dus în Fâşia Gaza pe 7 octombrie”, a precizat armata într-un comunicat.

Armata nu a dat alte detalii despre operaţiune, invocând „siguranţa ostaticilor, a forţelor militare şi a securităţii naţionale”.

Kaid Farhan Alkadi lucra ca agent de securitate în kibbutzul Magen, la graniţa cu Fâşia Gaza, când a fost răpit pe 7 octombrie 2023, potrivit Forumului familiilor ostaticilor.

„Starea sa de sănătate este bună şi a fost transferat la un spital israelian”, a declarat David Mencer, un purtător de cuvânt al guvernului israelian.

Preşedintele israelian Isaac Herzog a salutat „salvarea reuşită” şi a descris eliberarea sa drept un „moment fericit pentru statul Israel şi societatea israeliană”, potrivit unui comunicat al biroului său.

Din cele 251 de persoane răpite în acea zi, 104 sunt încă reţinute în Gaza, dintre care 34 au fost declarate moarte de către armată.

„Ceilalţi ostatici nu îşi pot permite să aştepte un nou miracol de acest fel (...), un acord negociat este singura cale de urmat”, a pledat marţi, 27 august, Forumul familiilor ostaticilor.

„Facem apel la comunitatea internaţională să menţină presiunea asupra Hamas pentru a accepta acordul şi a elibera toţi ostaticii”, se adaugă în comunicat.

Negocierile sunt în curs de desfăşurare între Israel şi Hamas prin intermediul mediatorilor - Qatar, Egipt şi SUA - pentru a obţine o încetare a focului în Gaza şi eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul deţinuţilor palestinieni.

Războiul a fost declanşat de atacul din 7 octombrie, care s-a soldat cu moartea a 1.199 de persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ AFP bazat pe cifre oficiale. Represaliile israeliene au făcut cel puţin 40.476 de morţi în Gaza, potrivit Ministerului Sănătăţii al guvernului Hamas, şi au provocat un dezastru umanitar şi sanitar în teritoriul asediat.

For just right now, our hearts are full 💙:

Family members of rescued hostage Qaid Farhan Alkadi run to greet him at the hospital.

pic.twitter.com/bgzAfP9ZvI