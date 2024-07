Armata israeliană a anunţat joi, 4 iulie, alerte pentru atacuri cu rachete şi incursiuni aeriene peste tot în nordul Israelului până la platoul Golan ocupat, a doua zi după o serie de tiruri ale Hezbollah şi eliminarea unui comandant al mişcării libaneze de către Israel, relatează AFP citând armata israeliană, care susţine că a început deja să lovească poziţii din sudul Libanului.

Sirenele au început să sune începând cu ora locală 10.00 (07.00 GMT) de-a lungul frontierei cu Libanul, de la Nahariya la vest până la platoul Golan ocupat la est, potrivit armatei israeliene.

Gruparea şiită libaneză Hezbollah susţinută de Iran a anunţat că a lansat joi ”peste 200 de rachete de diferite tipuri” asupra a cinci poziţii israeliene, drept represalii, la uciderea, în sudul Libanului, a unui comandant al mişcării şiite libaneze, de către Israel.

”În cadrul ripostei la atacul şi la asasinatul comis de duşman” la Tyr, în sudul Libanului, combatanţii Hezbollah au atacat cinci poziţii de pe platoul sirian Golan anexat de Israel şi în nordul Israelului cu ”peste 200 de rachete de diferite tipuri”, potrivit unui comunicat al grupării.

Într-un comunicat emis miercuri, Hezbollah a anunţat moartea comandantului Mohammed Neemeh Nasser (Hajj Abu Neemeh), născut în 1965 în localitatea Hadatha din sudul Libanului'.

O sursă apropiată grupării şiite a declarat pentru AFP că Mohammed Nasser, ucis într-o lovitură împotriva unui vehicul în oraşul Tyr, la circa 20 km de graniţă, ”răspundea de unul dintre cele trei sectoare din sudul Libanului.”

🔴ELIMINATED: Muhammad Neamah Naser, the Commander of the Aziz Unit in the Hezbollah Terrorist Organization

Naser entered his position in 2016 and led the rockets and anti-tank missile attacks from southwestern Lebanon toward Israeli civilians, communities and security forces.… pic.twitter.com/Uof9YEO0fy