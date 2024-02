Ministerul Sănătății din Gaza afirmă că 92 de persoane au fost omorâte, în urma unui atac aerian din timpul nopții FOTO

Reprezentanții Ministerului Sănătăţii din Gaza anunță că cel puţin 92 de persoane au fost ucise în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, 4 februarie, inclusiv în ceea ce biroul de presă al grupării susţine că a fost un atac aerian israelian asupra unei grădiniţe din Rafah, unde se adăposteau persoane strămutate.

Potrivit Times of Israel, Forţele de Apărare Israeliene (IDF) nu au comentat informaţia.

The israeli attack on Rafah in Gaza, as usual, slaughters mostly women, mothers & children: israeli evil is consuming the world @Palestinecapti1 pic.twitter.com/8J15hMwXwB