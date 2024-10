Israelul, atacat cu drone. Zeci de oameni au fost răniți VIDEO

Un atac cu drone a avut loc duminică seară, 13 octombrie, în orașul Binyamina din nordul Israelului.

Din primele informații, zeci de persoane au fost rănite, dintre care cinci grav, relatează Times of Israel. Channel 12 vorbește despre 39 de răniți, dintre care trei în stare critică.

Several MEDEVAC Helicopters and Ambulances are at the Site of the Drone Impact in Binyamina, which is believed to have Directly Struck a Dining Facility being used by Israeli Soldiers. pic.twitter.com/4EPi17TJCC