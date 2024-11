Puternic atac al Israelului la Damasc, soldat cu mai multe victime. Ce a vizat IDF VIDEO

Un atac israelian a vizat duminică o clădire rezidențială din districtul Sayeda Zainab, aflat în sudul capitalei siriene Damasc, a anunțat agenția de știri de stat siriană.

Atacul s-a soldat cu un „număr de morți și răniți”, potrivit IRNA, care nu oferă alte detalii.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Israelului, care a declarat săptămâna trecută că forțele sale aeriene au lovit mijloacele de informații ale grupului libanez Hezbollah, susținut de Iran, în aceeași zonă.

Sayeda Zainab, un bastion al grupării armate Hezbollah și locul unui important altar șiit, a mai fost ținta unor lovituri anterioare.

⛔️ Israeli fighter jets fired rockets from the skies over the Golan Heights at a residential building housing three Hezbollah militants in the Sayida Zainab area, southern Damascus. Six were killed and 15 were injured in an initial report. pic.twitter.com/HVXZUwGrQo