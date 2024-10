Israelul, atacat cu o dronă lansată din Irak. IDF anunță că a ucis 250 de membri Hezbollah în urma ofensivei terestre din Liban FOTO

Doi soldaţi israelieni au fost ucişi vineri, 4 octombrie, de o dronă "venită dinspre est", lansată din Irak şi care a lovit o bază militară pe înălţimile Golan, a anunţat postul de radio al armatei israeliene, citat de AFP şi Reuters.

Alţi 24 de soldaţi israelieni au fost răniţi în acest atac cu dronă. Grupări paramilitare şiite din Irak sprijinite de Iran au format o alianţă denumită "Rezistenţa islamică din Irak", ce a revendicat săptămâna aceasta o serie de lovituri cu drone asupra Israelului, dintre care trei atacuri efectuate vineri dimineaţă asupra a tot atâtea ţinte pe înălţimile Golan şi în oraşul Tiberias din nord-estul Israelului.

După o campanie de bombardamente asupra grupării şiite pro-iraniene Hezbollah în estul şi sudul Libanului, ce a inclus şi lovituri ţintite în care a decimat conducerea acestei grupări, ucigându-l inclusiv pe liderul acesteia, Hassan Nasrallah, armata israeliană a lansat la începutul acestei săptămâni o ofensivă terestră în sudul Libanului, operaţiune în urma căreia susţine că a ucis până în prezent aproximativ 250 de membri ai Hezbollah.

