30 de morți și peste 100 de răniți într-un atac al Israelului asupra unei școli din Gaza. Armata susține că a ucis teoriști VIDEO

Ministerul Sănătăţii al Hamas din Fâşia Gaza a anunţat sâmbătă, 27 iulie, că o lovitură israeliană asupra unei şcoli din centrul teritoriului palestinian s-a soldat cu 30 de morţi şi peste 100 de răniţi, relatează AFP.

Armata israeliană a anunţat la rândul său că a desfăşurat o operaţiune în şcoală vizând ”terorişti” care operau acolo.

”Şcoala Khadija, care adăpostea o unitate medicală improvizată, în regiunea Deir al-Balah, a fost vizat în urmă cu puţin timp de o lovitură care a făcut 30 de martiri şi peste 100 de răniţi”, a anunţat ministerul într-un comunicat.

Israel strikes school in Gaza Strip

Hamas terrorists claim the attack killed 30 people, most of them children.

The IDF, on the other hand, says the building was a camouflaged Hamas command and control compound, and that terrorists hiding and operating in the compound were… pic.twitter.com/ysMw0z3R1m