Zeci de rachete și drone Hezbollah au atacat nordul Israelului, inclusiv casa premierului Netanyahu VIDEO

Armata israeliană a declarat că Hezbollah a lansat sâmbătă, 19 octombrie, zeci de rachete şi mai multe drone către nordul Israelului, ucigând o persoană, o dronă fiind direcţionată către reşedinţa de vacanţă a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, potrivit purtătorului său de cuvânt, transmite Reuters.

Acest atac a avut loc în timp ce oficialii din sănătate din Fâşia Gaza au declarat că atacurile israeliene au ucis cel puţin 11 persoane în tabăra de refugiaţi Al Maghazi din centrul teritoriului, şi cel puţin şapte persoane în tabăra Shati din Gaza City.

Două paciente au murit în spitalul indonezian din Fâşia Gaza din cauza unui atac care a tăiat alimentarea cu energie şi proviziile medicale, iar o asistentă a fost ucisă la spitalul Kamal Adwan, au declarat aceştia.

Promisiunile din partea Israelului şi a duşmanilor săi Hamas şi Hezbollah de a continua lupta în Gaza şi Liban au distrus speranţele că moartea liderului militant palestinian Yahya Sinwar ar putea grăbi sfârşitul unui an de război aflat în escaladare în Orientul Mijlociu.

Liderul Hamas, Sinwar, un strateg al atacului din 7 octombrie 2023 care a declanşat războiul din Gaza, a fost ucis de soldaţii israelieni în enclava palestiniană miercuri.

Today, Hezbollah fired barrages of rockets, and this is what’s left of a home that was directly hit.

