Hezbollah a atacat din nou Israelul. Răspunsul grupării proiraniene după bombardamentele din Liban VIDEO

Hezbollah a lansat mai multe rachete în nordul Israelului luni noapte, la o zi după ce armata israeliană şi-a intensificat atacurile împotriva grupului susţinut de Iran şi a lansat raiduri aeriene în Liban, relatează CNN.

Hezbollah a declarat că a vizat baza aeriană Ramat David, aerodromul Meggido şi baza Amos, toate situate în apropiere de oraşul Afula din nordul Israelului.

Aproximativ 20 de „proiectile” au fost identificate trecând din Liban în spaţiul aerian israelian între 2:39 a.m. şi 3:11 a.m. ora locală, au declarat marţi, 24 septembrie, Forţele de apărare ale Israelului (IDF).

Unele dintre proiectile au fost interceptate, în timp ce altele au căzut în zone deschise, a declarat IDF, fără a preciza unde au căzut.

Forţele aeriene israeliene au răspuns prin lovirea surselor de lansare a rachetelor.

Aceasta a avut loc după ce sirenele de avertizare au răsunat în zona HaAmakim, la sud-est de oraşul Haifa din nordul Israelului.

