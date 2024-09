Israelul continuă atacurile în Liban împotriva Hezbollah, după uciderea liderului Hassan Nasrallah VIDEO

Armata Israelului a anunțat că a efectuat zeci de raiduri asupra ţintelor Hezbollah din Liban în ultimele ore, relatează BBC.

Într-o declaraţie postată duminică, 29 septembrie, pe Telegram, Forţele de Apărare ale Israelului au declarat că ţintele includeau lansatoare de proiectile îndreptate spre Israel.

Loviturile au vizat „clădiri în care erau depozitate arme şi structuri militare ale organizaţiei”, potrivit declaraţiei.

⚡️BREAKING: Over 20 different violent airstrikes by “Israel” all around the suburbs of Beirut, Lebanon.

This is a massacre being committed while the world remains silent. pic.twitter.com/5GW4TzkgrZ