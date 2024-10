Ministrul Apărării îl avertizează pe Netanyahu: Războiul Israelului nu are o direcție clară și obiective actualizate

Strategia de război a Israelului nu are o direcție clară și are nevoie de obiective actualizate, l-a avertizat duminică, 28 octombrie, ministrul israelian al Apărării, Yoav Gallant, pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu într-o scrisoare confidențială, după cum a relatat Channel 13 și a confirmat independent The Jerusalem Post.

În scrisoare, Gallant și-a exprimat îngrijorarea serioasă că, în timp ce amenințările la adresa Israelului evoluează, obiectivele războiului nu au ținut pasul, ceea ce duce la potențiale mutări greșite în luarea deciziilor cabinetului.

Canalul 13 a informat că Gallant a trimis scrisoarea lui Netanyahu și cabinetului de securitate cu câteva ore înainte ca Israelul să lanseze un atac aerian asupra Iranului, vineri.

„Situația în care ne aflăm operând fără o busolă întărită și fără obiective actualizate pentru război afectează desfășurarea campaniei și luarea deciziilor cabinetului”, a spus Gallant.

El a subliniat că escaladarea confruntărilor, în special cu Iranul, necesită o revizuire cuprinzătoare a obiectivelor de război pe mai multe fronturi.

Ministrul israelian al Apărării afirmă că eliberarea ostaticilor israelieni va necesita „concesii dureroase”, după mai bine de un an de război împotriva Hamasului palestinian. „În sud, Hamas a încetat să mai acționeze ca structură militară, în nord, Hezbollah continuă să sufere lovituri și conducerea sa a fost eliminată, majoritatea arsenalului său de rachete a fost distrusă, iar forțele sale s-au retras de la granița” dintre Liban și Israel, a declarat ministrul Yoav Gallant.

„Aceste succese au creat o schimbare în raportul de forţe între Israel și inamicii săi și ne permit să atingem obiectivele războiului”, a afirmat el. Dar „nu toate obiectivele pot fi atinse numai prin operațiuni militare”, a avertizat Gallant. „Pentru a ne îndeplini datoria morală de a ne aduce ostaticii acasă, va trebui să facem concesii dureroase”, a spus el, în timp ce noi negocieri au avut loc la Doha între israelieni, americani și qatarezi pentru a discuta despre posibilitatea unui armistițiu în Gaza.

Propunerile lui Gallant au inclus obiective specifice pentru diferite fronturi ale conflictului.

Gaza

Stabilirea unui mediu neamenințător, stoparea dezvoltării terorismului, asigurarea reîntoarcerii tuturor ostaticilor și promovarea unui model de guvern civil care să înlocuiască Hamas.

Liban

Îmbunătățirea condițiilor de securitate pentru a permite întoarcerea în siguranță a locuitorilor din nord.

Iran

Menținerea descurajării pentru a împiedica Iranul să escaladeze conflictul.

Cisiordania

Suprimarea violenței potențiale prin operațiuni antiteroriste.

Securitatea națională și internațională

Întărirea securității naționale și a legitimității internaționale.

Canalul 13 a mai relatat că scrisoarea lui Gallant a fost distribuită cabinetului, dar nu și ministrului Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir.

Răspunsul lui Netanyahu

Biroul prim-ministrului a respins îngrijorările lui Gallant ca fiind „extrem de derutante”, susținând că există „o singură busolă” pentru război - obiectivele stabilite de cabinet. Aceste obiective, potrivit biroului, „sunt revizuite continuu și au fost recent extinse”.

Guvernul israelian se reuneşte într-un complex subteran secret după recentul atac asupra reşedinţei premierului

Guvernul israelian, condus de premierul Benjamin Netanyahu, îşi va ţine de acum reuniunile într-un loc secret, după ce o dronă lansată de gruparea şiită libaneză Hezbollah a lovit cu aproape zece zile în urmă reşedinţa privată a prim-ministrului din Cezareea, dar acesta nu se afla acolo în momentul atacului, relatează EFE, citând media israeliene.

Canalul de televiziune Kan şi publicaţia online Ynet au confirmat decizia cabinetului, care a intrat în vigoare de luni.

În plus, potrivit Ynet, miniştrii nu vor putea să-şi aducă consilierii la reuniuni şi nici nu au voie să vină înarmaţi în noul loc.

În general, reuniunile guvernului israelian aveau loc în biroul lui Netanyahu din Ierusalim sau, după izbucnirea războiului în Fâşia Gaza, la sediul armatei din Tel Aviv.

Postul de televiziune i24News, citând serviciul de presă al premierului israelian, a precizat că, din raţiuni de securitate, reuniunea guvernului va avea loc luni, 28 octombrie, într-un complex subteran securizat şi nu la biroul prim-ministrului în Ierusalim, aşa cum se întâmplă de obicei.

Media israeliene au publicat săptămâna trecută imagini cu pagubele provocate de drona lansată de Hezbollah asupra reşedinţei private a prim-ministrului în Cezareea (centrul Israelului), în urma unui atac revendicat de gruparea şiită la 19 octombrie.

Imaginile arată mai multe geamuri deteriorate de explozia dronei, care nu a reuşit totuşi să afecteze prea mult sticla aparent securizată.

În aceeaşi zi în care au fost publicate imaginile, Hezbollah a revendicat "responsabilitatea totală, completă şi exclusivă pentru operaţiunea din Cezareea, care a vizat casa criminalului de război şi liderului fascismului sionist Netanyahu", potrivit declaraţiilor făcute presei de responsabilul cu relaţiile cu presa al grupării şiite, Mohamed Afif.

Premierul israelian a acuzat atunci că Hezbollah a încercat să-i asasineze pe el şi pe soţia sa în atac şi a avertizat că astfel de acte nu vor opri războiul din Liban.

