Explozia din Beirut. Numărul doi al Hamas, Saleh al-Arouri, ucis în atacul cu dronă al Israelului VIDEO

Saleh al-Arouri, numărul 2 al organizaţiei palestiniene Hamas, a fost ucis marţi într-un atac israelian cu dronă în timp ce se afla într-o suburbie a Beirutului, capitala Libanului, a anunţat televiziunea Hamas. Doi oficiali libanezi din domeniul securităţii au confirmat informaţia pentru AFP.

Liderul grupării Hamas ar fi fost ucis împreună cu gărzile sale de corp în atacul cu dronă care a avut loc marţi seară la periferia Beirutului cunoscută ca fiind un fief al mişcării Hezbollah.

Hamas are un birou în suburbia sudică a capitalei libaneze, considerată un bastion al Hezbollahului pro-iranian.

