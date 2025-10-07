Premierul israelian încearcă să medieze tensiunile dintre liderii Rusiei și SUA. Ce a discutat Netanyahu cu Putin

Autor: Maria Mora
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 07:53
346 citiri
Premierul israelian încearcă să medieze tensiunile dintre liderii Rusiei și SUA. Ce a discutat Netanyahu cu Putin
Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu FOTO kremlin.ru

Vladimir Putin şi Benjamin Netanyahu au discutat despre propunerea în 20 de puncte a preşedintelui american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Fâşia Gaza şi despre evoluţiile actuale din Orientul Mijlociu, în cadrul unei convorbiri telefonice luni, a declarat Kremlinul.

Putin a reafirmat poziţia Moscovei „în favoarea unei soluţionări cuprinzătoare a problemei palestiniene”. Cei doi au discutat, de asemenea, despre găsirea unei soluţii la problema programului nuclear iranian şi despre modalităţile de stabilizare a situaţiei din Siria, potrivit The Jerusalem Post.

Postul public israelian KAN News a raportat că Netanyahu încerca să contribuie la reducerea tensiunilor dintre Putin şi preşedintele american Donald Trump. Potrivit KAN, biroul lui Netanyahu a colaborat recent îndeaproape cu Rusia, în eforturi evidente de a rezolva mai multe probleme diferite, inclusiv tensiunile dintre SUA şi Rusia în urma insistenţei lui Putin de a continua războiul din Ucraina. Cu toate acestea, Kremlinul a lăudat frecvent legăturile sale cu actorii palestinieni şi grupurile teroriste, precum Hamas.

După eliberarea ostaticului ruso-israelian Sasha Troufanov, la începutul acestui an, Putin i-a spus să le mulţumească răpitorilor săi pentru că au decis să-l elibereze.

”Eliberarea dumneavoastră este rezultatul relaţiilor de lungă durată ale Rusiei cu palestinienii, reprezentanţii acestora şi diverse organizaţii. Ar trebui să mulţumim conducerii Hamas pentru acest act umanitar de eliberare a dumneavoastră”, le-a transmis Putin lui Troufanov şi familiei sale.

#razboi Gaza, #razboi Ucraina, #Vladimir Putin, #Benjamin Netanyahu, #Donald Trump , #Razboi Gaza
