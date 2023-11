Casa Albă afirmă că "lucrează din greu" pentru un acord între Israel şi Hamas. Varianta vehiculată de Washington Post

Casa Albă a declarat sâmbătă că lucrează în continuare din greu pentru a se ajunge la un acord între Israel şi Hamas în vederea eliberării ostaticilor şi pentru a marca o pauză în lupte, informează AFP.

"Nu am ajuns încă la un acord, dar continuăm să muncim din greu" în această direcţie, a scris pe X (ex-Twitter) purtătoarea de cuvânt a Consiliului Naţional de Securitate al Casei Albe, Adrienne Watson, negând o informaţie apărută în Washington Post, potrivit căreia între beligeranţi s-ar fi ajuns la un acord ce prevede eliberarea ostaticilor în schimbul unei pauze de cinci zile în luptă.

